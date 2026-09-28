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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्ससंडे को सबसे ज्यादा सेंचुरी, जानें विराट कोहली ने हफ्ते के किस दिन लगाए कितने शतक

संडे को सबसे ज्यादा सेंचुरी, जानें विराट कोहली ने हफ्ते के किस दिन लगाए कितने शतक

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक रविवार को विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 27 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. जानें सोमवार से शनिवार तक उनके नाम कितनी-कितनी सेंचुरी हैं और किस दिन उनका रिकॉर्ड सबसे खास रहा.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 28 Sep 2026 07:42 PM (IST)
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विराट कोहली के शतकों की बात हो तो हर आंकड़ा अपने आप में खास नजर आता है. लेकिन उनके 86 इंटरनेशनल शतकों को अगर हफ्ते के सातों दिनों के हिसाब से देखें, तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है. रविवार का दिन उनके लिए सबसे खास रहा है. इसी दिन कोहली ने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई हैं.

मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, विराट कोहली ने रविवार को कुल 27 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. ये हफ्ते के किसी भी दूसरे दिन की तुलना में सबसे ज्यादा है. इसके बाद गुरुवार का नंबर आता है, जब कोहली के बल्ले से 15 सेंचुरी निकली हैं. बुधवार को उन्होंने 12 और शनिवार को 11 शतक लगाए हैं.

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शुक्रवार को 9 और मंगलवार को 7 सेंचुरी

शुक्रवार को विराट कोहली ने 9 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. वहीं मंगलवार को उनके नाम 7 सेंचुरी हैं. सोमवार का दिन इस मामले में सबसे नीचे है, जहां कोहली ने 5 इंटरनेशनल शतक लगाए हैं.

हफ्ते के हर दिन लगाया शतक

विराट कोहली के इस आंकड़े की एक खास बात ये भी है कि उन्होंने हफ्ते के सातों दिनों में इंटरनेशनल शतक लगाए हैं. रविवार के 27 शतकों के बाद गुरुवार के 15, बुधवार के 12, शनिवार के 11, शुक्रवार के 9, मंगलवार के 7 और सोमवार के 5 शतक हैं.

कुल 86 इंटरनेशनल शतक

इन सभी आंकड़ों को जोड़ने पर विराट कोहली के कुल 86 इंटरनेशनल शतक होते हैं. 27 सितंबर 2026 को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कोहली ने नाबाद 139 रन बनाकर अपना 86वां इंटरनेशनल शतक पूरा किया था. यह उनका 55वां वनडे शतक था. इस तरह हर दिन के आंकड़ों में रविवार उनके लिए सबसे ज्यादा शतक वाला दिन है.

 

यह भी पढ़ें: 2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी, RCB, MI से DC तक; देखें किसने किसे किया रिटेन

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 28 Sep 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
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