सचिन की स्ट्रेट ड्राइव, सहवाग का कट; विराट ने चुना 'परफेक्ट ODI बल्लेबाज'

क्रिकेट में हर बल्लेबाज की अपनी एक खास पहचान होती है, लेकिन अगर अलग-अलग दिग्गजों की खूबियों को मिलाकर एक परफेक्ट ODI बल्लेबाज बनाना हो तो तस्वीर कैसी होगी विराट कोहली ने इसका जवाब अपने अंदाज में दिया है. उन्होंने बल्लेबाजी के अलग-अलग शॉट्स और स्किल के लिए क्रिकेट के कई बड़े नामों को चुना. खास बात ये रही कि स्ट्रेट ड्राइव के लिए उन्होंने सचिन तेंदुलकर और कट शॉट के लिए वीरेंद्र सहवाग को चुना, जबकि बाकी खूबियों के लिए भी उन्होंने कई दिग्गज खिलाड़ियों पर भरोसा जताया.

विराट कोहली ने स्ट्रेट ड्राइव के लिए भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को चुना. सचिन का ये शॉट उनकी बल्लेबाजी की खास पहचान रहा. कोहली ने इस स्किल के लिए सचिन का नाम लेकर अपनी पसंदीदा स्ट्रेट ड्राइव बल्लेबाज को चुना.

कवर ड्राइव में संगकारा

कवर ड्राइव के लिए कोहली की पसंद श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा रहे. वहीं, फ्लिक शॉट के लिए उन्होंने भारत के पूर्व बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को चुना. इस तरह उनकी लिस्ट में अलग-अलग तरह के शॉट्स के लिए अलग-अलग दिग्गज शामिल रहे.

कट शॉट के लिए सहवाग

कट शॉट के लिए विराट ने वीरेंद्र सहवाग का नाम चुना. सहवाग अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. इसके बाद स्वीप शॉट के लिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को चुना गया.

छक्के लगाने की ताकत के लिए कोहली ने वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिस गेल को चुना. गेल लंबे छक्के लगाने के लिए दुनिया भर में मशहूर रहे हैं और इसी वजह से वो इस लिस्ट में शामिल हुए.

रनिंग में एबी डिविलियर्स

विकेटों के बीच तेजी से रन लेने के लिए कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स को चुना. इस तरह कोहली के परफेक्ट ODI बल्लेबाज में सचिन की स्ट्रेट ड्राइव, संगकारा की कवर ड्राइव, द्रविड़ का फ्लिक, सहवाग का कट, हेडन का स्वीप, गेल की सिक्स हिटिंग और डिविलियर्स की रनिंग शामिल है.

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