हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सVirat Kohli Birthday Special: विराट कोहली के 37वें जन्मदिन पर जानिए उनके 37 शानदार रिकॉर्ड के बारे में

Virat Kohli Birthday Special: विराट कोहली के 37वें जन्मदिन पर जानिए उनके 37 शानदार रिकॉर्ड के बारे में

विराट कोहली आज, 5 नवंबर 2025 को अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं. 37 की उम्र में भी विराट कोहली क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहे हैं. जन्मदिन पर जानें वो 37 रिकॉर्ड जो कोहली को बनाते हैं क्रिकेट का किंग.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 05 Nov 2025 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

Virat Kohli Birthday Special: भारतीय क्रिकेट के पोस्टर बॉय विराट कोहली आज, 5 नवंबर 2025 को अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं. दिल्ली में जन्मे इस स्टार बल्लेबाज ने अपनी काबिलियत और जुनून से दुनिया भर में करोड़ों फैंस के दिलों पर राज किया है. उम्र भले ही बढ़ रही हो, लेकिन कोहली के बल्ले का जोश अब भी वैसा ही है. हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी वनडे में खेली गई 74 रनों की शानदार पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ‘किंग कोहली’ अभी भी भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं.

सभी फॉर्मेट में छाया विराट का दबदबा

कोहली ने भारत के लिए 123 टेस्ट, 305 वनडे और 125 टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 27,600 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं. टेस्ट में 9,230 रन, वनडे में 14,255 रन और टी20 में 4,000 से अधिक रन.  ये आंकड़े बताते हैं कि कोहली सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं, बल्कि एक ‘रन मशीन’ हैं.

वह टी20I और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वनडे में उनका जलवा बरकरार है. कप्तान, फिनिशर और चेज मास्टर, विराट ने हर रूप में टीम इंडिया को मैच जिताए हैं.

विराट कोहली के 37 रिकॉर्ड्स 

1. वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक - 51 शतक (सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा).

2. इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल शतक - 82 (टेस्ट: 30, वनडे: 51, T20I: 1).

3. वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी.

4. वनडे में चेज करते हुए सबसे ज्यादा शतक - 28 शतक.

5. वनडे चेज में सबसे ज्यादा औसत - 65.5.

6. ICC वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन - 765 रन, एक एडिशन में विश्व रिकॉर्ड.

7. टी20 इंटरनेशनल में 4000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी.

8. टी20I में सबसे ज्यादा ‘मैन ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड - 7 बार.

9. सभी फॉर्मेट्स में नंबर-1 रैंकिंग हासिल करने वाले अकेले भारतीय बल्लेबाज.

10. टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल कप्तान - 68 मैचों में 40 जीत.

11. टेस्ट कप्तान के रूप में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी (7).

12. टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज के रूप में सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी (7).

13. घरेलू टेस्ट में सबसे ज्यादा जीत प्रतिशत - 77.41 प्रतिशत

14. टेस्ट करियर में कुल रन - 9,230 रन (123 मैच, औसत 46.85).

15. इंटरनेशनल रन के मामले में तीसरे नंबर पर - 27,673 रन.

16. 2010-2019 के दशक में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन (20,000 से ज्यादा रन).

17. ICC ट्रॉफियों में 5 बार विजेता टीम का हिस्सा.

18. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन - 747 रन.

19. अंडर-19 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान (2008).

20. सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज जिसने वनडे में शतक ठोका - 52 गेंदों में (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ).

21. आईपीएल में सबसे ज्यादा रन - 8,000 से ज्यादा रन (अब तक कोई और नहीं पहुंचा).

22. आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर - 71 बार.

23. आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके - 771 चौके.

24. आईपीएल में सबसे ज्यादा बाउंड्रीज - 1,000 से ज्यादा (चौके + छक्के).

25. आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन - 973 रन (2016).

26. आईपीएल में लगातार 3 सीजन में 600 से ज्यादा रन (2023–2025).

27. आईपीएल के एक सीजन में जीत वाले मैचों में सबसे ज्यादा 50 से ज्यादा का स्कोर - 8 बार.

28. आईपीएल में एक टीम (RCB) के लिए सबसे ज्यादा मैच - 267.

29. आईपीएल में एक ही टीम के लिए सभी सीजन खेलने वाले पहले खिलाड़ी (18 सीजन, RCB).

30. टी20 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन - 13,543 रन (सभी T20 लीग्स मिलाकर).

31. ICC टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन - 1292 रन.

32. सभी फॉर्मेट मिलाकर कुल रन - 26,000 से ज्यादा रन.

33. इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 से ज्यादा कैच.

34. तीन बार ICC Cricketer of the Year – 2017, 2018, 2023.

35. ICC Men’s Player of the Decade (2010–2020).

36. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘मैन ऑफ द मैच’ अवॉर्ड्स - 69 बार.

37. इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा ‘मैन ऑफ द सीरीज’ अवॉर्ड्स - 21 बार. 

Published at : 05 Nov 2025 08:42 AM (IST)
Birthday VIRAT KOHLI INDIAN CRICKET TEAM
