विराट और अनुष्का ने अलीबाग में खरीदे दो नए प्लॉट, जानिए कितनी है कीमत

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली और फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा एक बार फिर अपने रियल एस्टेट निवेश को लेकर चर्चा में हैं. इस बार वजह है मुंबई से सटे अलीबाग में खरीदी गई उनकी नई जमीन. ‘विरुष्का’ ने यहां दो सटे हुए प्लॉट खरीदे हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 5.19 एकड़ से ज्यादा बताया जा रहा है. यह जमीन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के जिराद गांव में स्थित है.

करोड़ों की डील, लाखों की स्टांप ड्यूटी

मिली जानकारी के अनुसार, इन दोनों प्लॉट्स के लिए विराट और अनुष्का ने कुल करीब 37.86 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. खास बात यह है कि सिर्फ स्टांप ड्यूटी के रूप में ही इस कपल ने लगभग 2.27 करोड़ रुपये अदा किए. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सौदा कितना बड़ा और हाई-प्रोफाइल है.

13 जनवरी को पूरी हुई रजिस्ट्री

प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक, इस जमीन की रजिस्ट्री 13 जनवरी को की गई. लाइव मिंट के मुताबिक दोनो कपल ने यह जमीन की डील एक रियल एस्टेट कंपनी की निदेशक सोनाली अमित राजपूत के साथ फाइनल की है. डील से जुड़ी जानकारी को एक प्रॉपर्टी डेटा एनालिटिक्स फर्म सीआरई मैट्रिक्स ने भी कन्फर्म किया है. इस दौरान सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी तरह से नियमों के तहत पूरी की गईं.

भाई विकास कोहली ने संभाली जिम्मेदारी

इस पूरी प्रॉपर्टी की डील विराट कोहली की ओर से उनके भाई विकास कोहली ने पूरी की हैं. दरअसल, विराट ने पहले ही अपने भाई को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है, जिसके चलते वे उनकी ओर से ऐसे निवेशों से जुड़े फैसले और कागजी काम संभालते हैं.

अलीबाग से पहले से है खास कनेक्शन

यह पहली बार नहीं है जब विराट और अनुष्का ने अलीबाग में निवेश किया हो. साल 2022 में भी इस पावर कपल ने रियल एस्टेट डेवलपर समीरा हैबिटेट्स से यहीं करीब आठ एकड़ जमीन की डील की थी, जिस पर उनका एक शानदार हॉलिडे होम बना हुआ है. यही वजह है कि अलीबाग उनके लिए सिर्फ निवेश की जगह नहीं, बल्कि सुकून और निजी समय बिताने का ठिकाना भी बन चुका है.

सेलिब्रिटीज की पसंद बनता अलीबाग

पिछले कुछ वर्षों में अलीबाग देश के बड़े सितारों का पसंदीदा रियल एस्टेट डेस्टिनेशन बन गया है. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा, अभिनेता रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, साथ ही सुहाना खान जैसे कई नाम यहां पहले ही प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं. मुंबई से नजदीकी, समुद्र के किनारे का शांत माहौल और प्राइवेसी इसे खास बनाते हैं.