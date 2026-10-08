पिछले एक हफ्ते में टूटे विराट कोहली के 5 बड़े रिकॉर्ड, इन खिलाड़ियों ने रचा इतिहास

विराट कोहली के नाम क्रिकेट में ऐसे कई रिकॉर्ड रहे हैं, जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ी उपलब्धि होती है. लेकिन पिछले एक हफ्ते में भारतीय क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से कोहली के कई खास आंकड़ों को पीछे छोड़ दिया. श्रेयस अय्यर की तूफानी पारी हो, ईशान किशन के लगातार रन हों या पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा के छक्के, इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से इतिहास रच दिया.

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20I में कप्तान श्रेयस अय्यर ने 43 गेंदों पर बिना आउट हुए 102 रन की शानदार पारी खेली. भारत ने 172 रन का लक्ष्य 14.4 ओवर में हासिल कर लिया. इस पारी के साथ अय्यर ने सफल T20I रन चेज में भारतीय कप्तान के सबसे बड़े स्कोर का विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया. कोहली ने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बिना आउट हुए 94 रन बनाए थे.

ईशान किशन बने नंबर-1

इशान किशन ने भी कोहली का 10 साल पुराना रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. 2026 में ईशान के टी20 क्रिकेट में 1,644 रन हो गए हैं. उन्होंने कोहली के 2016 में बनाए 1,614 रन को पीछे छोड़ दिया. इसके साथ ही वो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए.

शुभमन गिल ने रचा इतिहास

वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में कप्तान शुभमन गिल ने कुल 334 रन बनाए. उन्होंने सीरीज में 2 शतक लगाए और इस प्रदर्शन के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए. इस खास उपलब्धि ने गिल को एक अलग रिकॉर्ड लिस्ट में पहुंचा दिया.

अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ दिखाया दम

एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर 61 रन की तूफानी पारी खेली. उन्होंने इस दौरान 7 छक्के लगाए. इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ T20I में उनके कुल छक्कों की संख्या 14 हो गई, जिससे उन्होंने विराट कोहली के 11 छक्कों के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया.

तिलक वर्मा ने भी छोड़ी अपनी छाप

पाकिस्तान के खिलाफ एशियन गेम्स फाइनल में तिलक वर्मा ने 22 गेंदों पर बिना आउट हुए 51 रन बनाए. ये पाकिस्तान के खिलाफ T20I में उनके शानदार रिकॉर्ड का एक और उदाहरण रहा. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20I पारियों में तिलक के नाम 206 रन हैं और उनका औसत 103 है.

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