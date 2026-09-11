ब्रिक्स समिट 2026Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सविनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं दे पाएंगी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल

विनेश फोगाट को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, नहीं दे पाएंगी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्रायल

दिल्ली हाई कोर्ट ने विनेश फोगाट को वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. बता दें कि ट्रायल 14 सितंबर को दिल्ली में है.

Written By : शिवम |  Updated at : 11 Sep 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

विनेश फोगाट 14 सितंबर को दिल्ली में होने वाले सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के सिलेक्शन में ट्रायल नहीं दे पाएंगी. दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें ट्रायल में उतरने के लिए अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है. गुरुवार रात जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने विनेश की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अंतरिम राहत मांगी थी.

कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि 7 सितंबर, 2026 के सर्कुलर में तय किए गए मानदंड सभी पर सामान रूप से लागू रहेंगे. अगर कोई खिलाड़ी तय इवेंट में हिस्सा नहीं लेता तो वह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की निर्धरित पात्रता श्रेणियों में नहीं आता. इस तरह विनेश की इंटरनेशनल रेसलिंग में वापसी की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है.

विनेश फोगाट ने नए सिलेक्शन नियमों को दी थी चुनौती

7 सितंबर को 2026 सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए सर्कुलर जारी किया गया. नियमों के मुताबिक तय टूर्नामेंट्स में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी, नेशनल कोचिंग कैंप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी और U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए चुने गया खिलाड़ी पात्रता के दायरे में आते हैं. विनेश ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए मांग की थी कि उन्हें ट्रायल में उतरने का मौका मिले. उनका तर्क था कि कुछ इवेंट्स में उनकी अनुपस्थिति का कारण गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव के बाद की रिकवरी थी. उन्होंने यह भी कहा कि WFI द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित करते हुए 'कारण बताओ नोटिस' जारी किए जाने के बाद उन्हें गोंडा में सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने से रोक दिया गया था.

यह भी पढ़ें- जो रूट ने बनाया एक और 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', टेस्ट क्रिकेट का बदल डाला इतिहास

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने बयान में कहा, "देश के लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उसके प्रतिनिधियों का चयन एक निष्पक्ष, एकसमान और प्रदर्शन-आधारित प्रक्रिया के माध्यम से हो."

कोर्ट ने ये भी देखा कि फोगाट को पहले हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मई में एशियन गेम्स के सिलेक्शन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी. उन ट्रायल्स के दौरान कथित गलत व्यवहार को लेकर एक 'शो-कॉज़ नोटिस' अभी भी पेंडिंग है. बार एंड बेंच ने अपनी रिपोर्ट में जस्टिस शर्मा के हवाले से लिखा, "WFI के नए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी एथलीट्स पर एक समान रूप से लागू होते हैं और उन्हें खास तौर पर फोगाट के ख़िलाफ़ नहीं बनाया गया था."

यह भी पढ़ें- भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 11 Sep 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
World Wrestling Championship DelhI High Court VINESH PHOGAT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
शमी ने नहीं छोड़ी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद, दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद दिया बयान
शमी ने नहीं छोड़ी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद, दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद दिया बयान
स्पोर्ट्स
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
भारत कब और किसके साथ खेलेगा फाइनल? 10 साल बाद होगी महाटक्कर
स्पोर्ट्स
जो रूट ने बनाया एक और 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', टेस्ट क्रिकेट का बदल डाला इतिहास
जो रूट ने बनाया एक और 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', टेस्ट क्रिकेट का बदल डाला इतिहास
स्पोर्ट्स
टीम इंडिया को झटका, इस शख्स ने BCCI को सौंपा इस्तीफा
टीम इंडिया को झटका, इस शख्स ने BCCI को सौंपा इस्तीफा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: मंच पर डांसर या लेडी डॉन! | Bihar News
Mumbai News | Breaking News: लोकल में हादसा..ट्रेन से नीचे गिरी महिला | Maharashtra
BRICS Summit 2026 India | Janhit: शी भारत आ रहे हैं..कितना 'भरोसा' ला रहे है? | ABP News | Jinping
Mayawati Expels Akash Anand | Akhilesh Yadav: मायावती के फैसले से वोट 'आनंद' किसे? | UP Election
Iran US War | Donald Trump | Sandeep Chaudhary: खाड़ी में का तांडव...फिर पड़ेगी महंगाई की मार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में बयान पर हुआ बवाल तो धीरेंद्र शास्त्री ने दी सफाई, 'हम भला किसी के...'
बंगाल में बयान पर हुआ बवाल तो धीरेंद्र शास्त्री ने दी सफाई, 'हम भला किसी के...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मजबूरी में.. अशोक सिद्धार्थ पर और खुलासे करने वाली हैं मायावती? BSP चीफ का नया बयान
'मजबूरी में.. अशोक सिद्धार्थ पर और खुलासे करने वाली हैं मायावती? BSP चीफ का नया बयान
विश्व
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
वेज या नॉनवेज पुतिन को क्या पसंद? इस डिश को खाकर आती है मां की याद
क्रिकेट
शमी ने नहीं छोड़ी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद, दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद दिया बयान
शमी ने नहीं छोड़ी टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद, दलीप ट्रॉफी फाइनल के बाद दिया बयान
बॉलीवुड
मराठी न आने वाले बयान पर संजय दत्त ने मांगी माफी, मंत्री को फोन कर बोले- 'मजाक किया था'
मराठी न आने वाले बयान पर संजय दत्त ने मांगी माफी, मंत्री को फोन कर कही ये बात
विश्व
भारत की GDP ग्रोथ देखकर IMF को लगा शॉक, बोला- 'नतीजे दिखाते हैं कि...'
भारत की GDP ग्रोथ देखकर IMF को लगा शॉक, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
विनोद साहनी मामले में अखिलेश ने संजय निषाद तक पहुंचाया संदेशा! इस बयान के क्या हैं मायने?
विनोद साहनी मामले में अखिलेश ने संजय निषाद तक पहुंचाया संदेशा! इस बयान के क्या हैं मायने?
Home Tips
Cloudy Tap Water: नल खोलते ही अचानक क्यों मटमैला आता है पानी? घर पर करें ये जांच
नल खोलते ही अचानक क्यों मटमैला आता है पानी? घर पर करें ये जांच
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
ABP NEWS
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रीय राजधानी पोस्टरों और बैनरों से सज गई है।
ABP NEWS
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
अनुप्रिया नागर ने निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से मुलाकात की.
ABP NEWS
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
सीकर के चार नगर निकायों में मतदान शुरू, मतदाता लंबी कतारों में दिखे।
ABP NEWS
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
सीकर में वोटिंग का दूसरा चरण शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम।
Embed widget