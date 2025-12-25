14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, रोहित-विराट के शतक भी पड़े फीके

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत पहले ही दिन रिकॉर्ड और रोमांच से भरी रही. देश के अलग-अलग मैदानों पर खेले गए मुकाबलों में बल्लेबाजों का दबदबा साफ नजर आया. शतकों की झड़ी लगी, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं तीन नामों ने - विराट कोहली, रोहित शर्मा और सबसे खास 14 साल के वैभव सूर्यवंशी. अनुभवी सितारों के बीच वैभव ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पहले ही मैच में वह एक खास मामले में सभी से आगे निकल गए.

टूर्नामेंट के पहले दिन कुल 22 शतक लगे, लेकिन बिहार के लिए खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी का अंदाज सबसे अलग रहा. अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में वैभव ने महज 84 गेंदों पर 190 रन की विस्फोटक पारी खेली. वह दोहरे शतक से जरूर चूक गए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने सबको हैरान कर दिया.

पहले ही मैच में बने नंबर-1

वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में कुल 15 छक्के लगाए, जो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दिन किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा छक्के रहे. इस मामले में उन्होंने झारखंड के ईशान किशन को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने कर्नाटक के खिलाफ 39 गेंदों पर 125 रन बनाते हुए 14 छक्के जमाए थे. वहीं मुंबई के लिए खेलने वाले रोहित शर्मा ने अपनी 155 रन की शानदार पारी में 9 छक्के लगाए.

बाउंड्री में भी सबसे आगे वैभव

सिर्फ छक्के ही नहीं, बल्कि कुल बाउंड्री लगाने के मामले में भी वैभव सूर्यवंशी सबसे आगे रहे. उन्होंने अपनी पारी में 16 चौके और 15 छक्के लगाए, यानी कुल 31 बाउंड्री. ओडिशा के स्वास्तिक सामल, जिन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ 212 रन की दोहरी शतकीय पारी खेली, वह भी इस आंकड़े में वैभव से पीछे रह गए. स्वास्तिक ने 21 चौके और 8 छक्के मिलाकर 29 बाउंड्री लगाईं.

विराट और रोहित कहां रहे

दिल्ली के लिए खेलते हुए विराट कोहली ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 14 चौके और 3 छक्के निकले, यानी कुल 17 बाउंड्री. वहीं रोहित शर्मा ने सिक्किम के खिलाफ 155 रन बनाते हुए 18 चौके और 9 छक्के लगाए, जिससे उनकी कुल बाउंड्री की संख्या 27 रही.