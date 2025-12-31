विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? बल्लेबाजों की लिस्ट देखिए

भारत की प्रतिष्ठित घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी एक बार फिर चर्चा में है. टूर्नामेंट अभी जारी है और इस बीच आंकड़े बता रहे हैं कि इस प्रतियोगिता ने भारतीय क्रिकेट को कितने बड़े और आक्रामक बल्लेबाज दिए हैं. खासतौर पर छक्के लगाने के मामले में कई खिलाड़ियों ने सबको चौंका दिया है.

मनीष पांडे- कर्नाटक

कर्नाटक के मनीष पांडे विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 2008 से 2023 के बीच खेले गए 103 मैचों में 108 छक्के जड़े. पांडे अपनी टाइमिंग और शांत अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हटते. घरेलू क्रिकेट में उनकी निरंतरता उन्हें खास बनाती है.

ऋतुराज गायकवाड़- महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ तेजी से इस सूची में ऊपर पहुंचे हैं. 2017 से अब तक उन्होंने सिर्फ 55 मैचों में 102 छक्के लगा दिए हैं. उनका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर है और औसत 60 के पार, जो उनकी क्लास को दिखाता है. टूर्नामेंट अभी चल रहा है, ऐसे में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है.

यूसुफ पठान - बड़ौदा

बड़ौदा के लिए खेलने वाले यूसुफ पठान का नाम आते ही लंबे छक्के याद आते हैं. उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 91 छक्के लगाए. यूसुफ कम गेंदों में मैच का रुख बदलने के लिए जाने जाते थे और उनका आक्रामक अंदाज आज भी फैंस को याद है.

विष्णु विनोद - केरल

केरल के विकेटकीपर-बल्लेबाज विष्णु विनोद ने 88 छक्कों के साथ इस सूची में मजबूत जगह बनाई है. मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए उन्होंने कई मौकों पर टीम को तेज रन दिलाए और बड़े शॉट्स लगाए.

ईशान किशन - झारखंड

झारखंड के ईशान किशन ने 84 छक्कों के साथ खुद को एक खतरनाक बल्लेबाज के रूप में साबित किया है. उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता साफ दिखती है और विजय हजारे ट्रॉफी ने उन्हें बड़े मंच के लिए तैयार किया है.

आगे और टूट सकते हैं रिकॉर्ड

क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी अभी जारी है, ऐसे में ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी इस सूची में और ऊपर जा सकते हैं. यह टूर्नामेंट न सिर्फ रन बनाने का मंच है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की झलक भी दिखाता है.