Victory Parade: भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर देश को गौरवान्वित किया. देशभर में इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि महिला टीम की ‘विक्ट्री परेड’ कब होगी. हालांकि, बीसीसीआई ने इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

बीसीसीआई ने विक्ट्री परेड को लेकर क्या कहा?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि फिलहाल विक्ट्री परेड की कोई फाइनल डेट तय नहीं हुई है. उन्होंने कहा, “अभी तक विक्ट्री परेड की योजना नही बनी है. मैं और बाकी अधिकारी 4 से 7 नवंबर तक दुबई में होने वाली ICC बैठक में शामिल होंगे. उसके बाद ही इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा.”

इसका मतलब साफ है कि बीसीसीआई जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की तरह तुरंत परेड कराकर किसी हादसे का जोखिम नहीं लेना चाहता.

RCB की विक्ट्री परेड से सबक लेगा BCCI?

दरअसल, इस साल जून में जब RCB ने अपनी पहली आईपीएल जीती थी. उसके बाद अगले ही दिन बेंगलुरु में विक्ट्री परेड निकाल दी गई थी. भारी भीड़ और अव्यवस्था के कारण वहां भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई थी. बीसीसीआई अब महिला टीम की विक्ट्री परेड को लेकर वही गलती दोहराना नही चाहता है.

ऐतिहासिक जीत से देश में जश्न का माहौल

हरमनप्रीत कौर की अगुआई में टीम इंडिया ने रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त दी. शेफाली वर्मा (87), दीप्ति शर्मा (58) और स्मृति मंधाना (45) की शानदार पारियों ने भारत को 298 रनों के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 246 रन पर ढेर हो गई.

यह जीत भारत के महिला क्रिकेट इतिहास का सबसे सुनहरा पल बन गई. यह वही टीम है जिसने 47 साल का लंबा इंतजार खत्म कर पहली बार विश्व कप ट्रॉफी को अपने नाम किया.

एशिया कप ट्रॉफी पर भी बोले सैकिया

देवजीत सैकिया ने यह भी कहा कि एशिया कप ट्रॉफी का मामला ICC के सामने उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारत इस ट्रॉफी को उसके “सम्मान और अधिकार” के साथ वापस लाने की मांग करेगा.

दरअसल, एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद नकवी ट्रॉफी को वापस ले गए और भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही सेलीब्रेट किया.