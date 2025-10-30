विदेश में वरुण धवन की बेइज्जती, एथलीट ने सेल्फी देने से कर दिया इनकार; वीडियो वायरल

25 अक्टूबर को अबू धाबी में UFC 321 इवेंट आयोजित हुआ था. इस इवेंट में दिग्गज फाइटर खबीब नर्मागोमेदोव भी पहुंचे थे, क्योंकि उनके भाई (कजिन) उमर नर्मागोमेदोव की फाइट भी इसी इवेंट में हुई थी. इसी इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन सेल्फी लेने के लिए खबीब के पास पहुंचे. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि खबीब ने वरुण के साथ सेल्फी लेने से इनकार कर दिया.

वायरल वीडियो में खबीब नर्मागोमेदोव को कई लोगों ने घेरा हुआ है. उनमें से कुछ लोगों ने दागेस्तानी फाइटर के साथ तस्वीर खिंचवाई, तभी वरुण धवन ने आगे आकर खबीब से कुछ कहा, जिसपर दिग्गज फाइटर ने प्रतिक्रिया भी दी. खबीब ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया और फिर एक व्यक्ति के साथ फोटो खिंचवाने के बाद वहां से चले गए.

वीडियो के कैप्शन में दावा किया जा रहा है कि खबीब ने वरुण धवन को सेल्फी देने से मना कर दिया. वीडियो में दोनों के बीच क्या बात हुई, तेज बैकग्राउंड म्यूजिक के कारण यह सुन पाना मुश्किल है. मगर फैंस सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के दावे कर रहे हैं. अधिकांश लोग वरुण धवन को ट्रोल करने में लगे हैं.

कुछ लोगों ने वरुण का समर्थन भी किया. एक व्यक्ति ने कहा कि वरुण के लिए दिग्गज फाइटर से मिलना किसी उपलब्धि जैसा होगा. साथ ही खबीब ने वरुण से हाथ मिलाकर उनके प्रति सम्मान दिखाया, जबकि उन्होंने सेल्फी के बारे में पूछा ही नहीं.

बताते चलें कि वरुण धवन के साथ-साथ कृति सेनन भी इस इवेंट का लुत्फ उठाने पहुंची थीं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी तस्वीरें भी साझा कीं. वरुण फाइटिंग के बड़े फैन रहे हैं और WWE के भी बहुत तगड़े फैन माने जाते हैं.

