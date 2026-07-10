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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सVaibhav Suryavanshi: लगातार तीसरी बार फ्लॉप, आउट होते वैभव ने ये क्या किया; VIDEO वायरल

Vaibhav Suryavanshi: लगातार तीसरी बार फ्लॉप, आउट होते वैभव ने ये क्या किया; VIDEO वायरल

इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्टल में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बड़ी पारी नहीं खेल सके. 15 वर्षीय बल्लेबाज 10 गेंदों में 15 रन बनाकर जोफ्रा आर्चर का शिकार बने. उनकी पारी जल्दी खत्म होने से टीम इंडिया को शुरुआती झटका लगा.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 10 Jul 2026 09:13 AM (IST)
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T20 सीरीज में डेब्यू करने के बाद से वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अब तक खामोश रहा है. लगातार तीसरे मैच में वह अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके. दिलचस्प बात यह रही कि पिछली भिड़ंत की तरह इस बार भी आर्चर ने शॉर्ट गेंदों की रणनीति अपनाई और युवा बल्लेबाज को उसी जाल में फंसा लिया. वैभव ने शुरुआत में कुछ शॉर्ट गेंदों का अच्छी तरह सामना किया, लेकिन बाद में पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही टाइम नहीं कर पाए. गेंद मिड-ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई और उनकी पारी का अंत हो गया.

आउट होने के बाद वायरल हुआ रिएक्शन

विकेट गंवाने के बाद वैभव की निराशा साफ दिखाई दी. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वह कैच पूरी तरह पूरा होने से पहले ही पवेलियन की ओर लौटते नजर आए. इस दौरान उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपनी नाराजगी जाहिर की. उनका यह रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. दूसरी ओर, पांच मैचों की सीरीज में 0-2 से पिछड़ चुकी भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा था. कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया.

टीम इंडिया में हुए दो बदलाव

श्रेयस अय्यर ने टॉस के समय बताया कि टीम में दो बदलाव किए गए हैं. तीसरे टी20 में चोटिल हुए हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती इस मुकाबले का हिस्सा नहीं हैं. उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है.

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श्रेयस ने कहा, 'हम पहले बल्लेबाजी करेंगे. यह हमारे लिए बेहद अहम मैच है और हम उसी मानसिकता के साथ मैदान पर उतर रहे हैं. पहले दो मैचों में टीम ने निडर क्रिकेट खेली, लेकिन हम अपनी योजनाओं को पूरी तरह लागू नहीं कर सके. आज नया दिन है और खिलाड़ी अच्छे आत्मविश्वास में हैं.

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परिस्थितियों और विकेट के हिसाब से खुद को जल्दी ढालना होगा. अगर हम ऐसा कर पाए तो नतीजे भी हमारे पक्ष में आएंगे.' भारत के लिए यह मुकाबला सीरीज में वापसी का आखिरी मौका था. ऐसे में टीम जीत दर्ज कर सीरीज की उम्मीदें जिंदा रखने के इरादे से मैदान पर उतरी.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पत्रकारिता के पेशे में लगभग पांच सालों से हैं. वो एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं. इससे पहले वो न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 24 में काम कर चुके हैं. उन्हें साहित्य और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखना बेहद पसंद है. किताबों में बेहद रुचि रखते हैं और खाली वक्त में खूब किताबें पढ़ते हैं.
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Published at : 10 Jul 2026 09:10 AM (IST)
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Jofra Archer England Vs India Vaibhav Sooryavanshi
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