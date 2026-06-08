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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सइंग्लैंड-आयरलैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी के साथ रहेंगे माता-पिता, BCCI उठाएगी खर्चा

इंग्लैंड-आयरलैंड दौरे पर वैभव सूर्यवंशी के साथ रहेंगे माता-पिता, BCCI उठाएगी खर्चा

भारतीय क्रिकेट में उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के माता-पिता राष्ट्रीय टीम के आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके साथ रहेंगे. भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनके ब्रिटेन प्रवास का पूरा खर्च वहन करने का निर्णय लिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Amisha Pathak | Updated at : 08 Jun 2026 10:39 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट में उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के माता-पिता राष्ट्रीय टीम के आगामी आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के दौरान उनके साथ रहेंगे. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने उनके ब्रिटेन प्रवास का पूरा खर्च वहन करने का निर्णय लिया है.

महज 15 वर्षीय सूर्यवंशी को हाल ही में राजस्थान रॉयल्स के लिए आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद शनिवार को भारतीय टी20 टीम में शामिल किया गया था.

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया, 'बोर्ड उनके माता-पिता के सभी खर्चों का ध्यान रखेगा. हमारा मानना है कि इतनी कम उम्र के खिलाड़ी के लिए परिवार का साथ होना बेहद महत्वपूर्ण है.'

भारतीय टीम 26 और 28 जून को बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 मुकाबले खेलेगी. इसके बाद टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी, जहां पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला खेली जाएगी.

बाएं हाथ के किशोर बल्लेबाज सूर्यवंशी को आगामी एशियाई खेलों के लिए भी भारतीय टीम में जगह मिली है, जिनका आयोजन जापान में होना है.

सूर्यवंशी फिलहाल भारत ए टीम के साथ श्रीलंका में हैं, जहां टीम अफगानिस्तान की मौजूदगी वाले एकदिवसीय त्रिकोणीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली है.

Published at : 08 Jun 2026 10:39 AM (IST)
Tags :
T20 Afghanistan England Vaibhav Suryavanshi
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