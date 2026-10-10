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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सवैभव ने नेट्स में उड़ाया गर्दा, गौतम गंभीर ने लाइव देखा चौके-छक्कों वाला एक्शन, वीडियो वायरल

वैभव ने नेट्स में उड़ाया गर्दा, गौतम गंभीर ने लाइव देखा चौके-छक्कों वाला एक्शन, वीडियो वायरल

वैभव सूर्यवंशी ने रांची में नेट्स पर जमकर चौके-छक्के लगाए. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी वैभव की बल्लेबाजी देखते नजर आए. उनके शॉट्स का वीडियो वायरल है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 10 Oct 2026 06:26 PM (IST)
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वेस्टइंडीज ने रांची में खेले गए दूसरे टी20 में भले ही टीम इंडिया को हरा दिया, लेकिन मुकाबले से पहले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने रांची में अपनी बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा. वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच से पहले जब भारतीय खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे, तब वैभव ने नेट्स में एक के बाद एक बड़े शॉट लगाए. गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाते इस युवा बल्लेबाज को देखने के लिए वहां मौजूद लोग भी रुक गए. खास बात ये रही कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर भी वैभव की बल्लेबाजी देखते नजर आए. अब उनके अभ्यास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला 9 अक्टूबर को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मैच से पहले भारतीय टीम के अभ्यास सत्र में वैभव सूर्यवंशी ने जमकर बल्लेबाजी की. उन्होंने कई बड़े शॉट लगाए और गेंदों को स्टैंड्स की ओर पहुंचाया. ऐसे में अब क्या तीसरे टी20 में उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह मिलेगी? यह एक बड़ा सवाल है.

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वैभव की बल्लेबाजी देखने के लिए नेट्स के आसपास पुलिसकर्मी, दर्शक और मीडियाकर्मी भी मौजूद थे. उनके आक्रामक अंदाज ने सबका ध्यान खींचा. गौतम गंभीर भी इस दौरान उनकी बल्लेबाजी पर नजर रखते दिखे.

पहले टी20 में नहीं मिला था मौका

वैभव सूर्यवंशी को वेस्टइंडीज के खिलाफ लखनऊ में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी. भारत ने ये मैच 8 विकेट से जीता था. वैभव को टीम में शामिल किए जाने की चर्चा के बीच उनका नेट्स में अच्छा प्रदर्शन सुर्खियों में आ गया है.

लेकिन, अभ्यास के दौरान बड़े शॉट लगाने का मतलब यह नहीं है कि उन्हें अगले मुकाबले में खेलने का मौका मिलना तय है.  आखिरी फैसला कप्तान और टीम मैनेजमेंट को ही करना है.

गौतम गंभीर ने वैभव को लेकर क्या कहा था

गौतम गंभीर पहले वैभव को काबिल खिलाड़ी बता चुके हैं. उन्होंने कहा था कि अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद कभी-कभी खिलाड़ियों को अपने मौके का इंतजार करना पड़ता है. टीम में हर खिलाड़ी को भरोसा और अपनी भूमिका को लेकर स्पष्टता मिलना भी जरूरी है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 10 Oct 2026 06:26 PM (IST)
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