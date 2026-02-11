आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के तेज गेंदबाज शेडली वैन शाल्कविक लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. 37 साल की उम्र में जहां कई खिलाड़ी संन्यास की ओर बढ़ते हैं, वहीं शेडली अपने करियर के सबसे यादगार दौर से गुजर रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने चार विकेट लेकर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है.

इससे पहले टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में भारत के खिलाफ भी शेडली ने चार विकेट झटके थे. अब लगातार दो मैचों में चार-चार विकेट लेकर वह टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले 2024 में अफगानिस्तान के फजलहक फारूकी ने यह कारनामा किया था.

एक ओवर में मैच का रुख बदलने की काबिलियत

पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में शेडली ने अहम मौकों पर विकेट निकाले थे. उन्होंने साइम अयूब, सलमान अली आगा, शदाब खान और फहीम अशरफ जैसे बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. खास बात यह रही कि एक ओवर में दो विकेट लेकर उन्होंने पाकिस्तान की पारी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया था. भारत के खिलाफ भी उन्होंने एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर सभी को चौंका दिया था. उनकी गेंदबाजी में अनुभव और सटीक लाइन-लेंथ साफ नजर आ रही है.

जीत नहीं मिली, लेकिन दिल जीत लिया

हालांकि शेडली के शानदार प्रदर्शन के बावजूद अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ 32 रन से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि उनकी गेंदबाजी ने क्रिकेट जगत का ध्यान जरूर खींचा है. मौजूदा टूर्नामेंट में वह सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल हैं.

साउथ अफ्रीका से अमेरिका तक का सफर

शेडली वैन शाल्कविक 1988 में साउथ अफ्रीका के केपटाउन में जन्मे थे. शुरुआती क्रिकेट उन्होंने वहीं खेला, लेकिन बाद में वह अमेरिका शिफ्ट हो गए और 2024 में अमेरिका की राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया. उन्होंने अब तक 13 वनडे और 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं. वनडे में उनके नाम 17 विकेट और टी20 में 23 विकेट दर्ज हैं.