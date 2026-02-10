हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सUSA vs PAK Live Streaming: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका से बदला लेने उतरेगा पाकिस्तान, जानें कब और कहां देखें लाइव

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और अमेरिका की टक्कर बेहद रोमांचक होने वाली है. पिछली हार का बदला लेने उतरे पाकिस्तान के सामने अमेरिका फिर से उलटफेर करने की चुनौती पेश करेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 10 Feb 2026 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

USA vs PAK Live Streaming: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मंगलवार, 10 फरवरी को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच पाकिस्तान के लिए बेहद खास है, क्योंकि पिछली बार इसी टूर्नामेंट में अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराकर बड़ा उलटफेर किया था. उस हार के बाद पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया था. अब पाकिस्तान की नजर उसी हार का हिसाब बराबर करने पर होगी.

पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति

पहले मुकाबले में पाकिस्तान को नीदरलैंड्स ने काफी मुश्किल में डाल दिया था. 148 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम एक समय 7 विकेट खोकर दबाव में आ गई थी. हालांकि, ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख पलट दिया था. फहीम ने 19वें ओवर में आक्रामक शॉट लगाकर पाकिस्तान को मुश्किल से बाहर निकाला और टीम को जीत दिलाई.

अमेरिका की चुनौती

अमेरिका की टीम, जिसकी कप्तानी मोनांक पटेल कर रहे हैं, भारत के खिलाफ अपने पिछले मैच में अच्छी शुरुआत के बावजूद मैच जीत नहीं पाई थी. अमेरिका ने भारत की मजबूत बल्लेबाजी को शुरुआती झटके दिए और स्कोर 77 रन पर 6 विकेट कर दिया था. हालांकि इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने शानदार पारी खेलते हुए भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. लक्ष्य का पीछा करते हुए अमेरिका की टीम दबाव में आ गई और मैच हार गई. हालांकि, गेंदबाजी में अमेरिका का आत्मविश्वास पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है.

कब और कहां खेला जाएगा मैच

पाकिस्तान और अमेरिका के बीच यह मुकाबला मंगलवार, 10 फरवरी यानी आज कोलंबो के सिन्हलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. मैच की शुरुआत शाम 7 बजे (भारतीय समय) होगी, जबकि टॉस शाम 6:30 बजे किया जाएगा.

कहां देखें लाइव

भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं, लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

 दोनों टीमों के स्क्वाड 

यूएसए: मोनांक पटेल (कप्तान), जेसी सिंह, एंड्रीज गौस, शेहान जयसूर्या, मिलिंद कुमार, शायन जहांगीर, सैतेजा मुक्कामाला, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्तुश केंजीगे, शैडली वैन शल्कवाइक, सौरभ नेत्रवलकर, अली खान, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजाने. 

पाकिस्तान: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नफे, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान, उस्मान तारिक. 

Published at : 10 Feb 2026 02:06 PM (IST)
Live Streaming USA Vs PAK T20 World Cup Match T20 World Cup Match 2026
Embed widget