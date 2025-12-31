2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर्स, टॉप पर कौन? कोहली-रोहित किस नंबर पर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर्स, टॉप पर कौन? कोहली-रोहित किस नंबर पर

क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, कमाई का बड़ा मंच भी बन चुका है. साल 2025 में भारतीय क्रिकेटरों ने मैदान के साथ-साथ ब्रांड वैल्यू से भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. इस लिस्ट में विराट कोहली टॉप पर शामलि हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 31 Dec 2025 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

साल 2025 क्रिकेट के सितारों के लिए सिर्फ प्रदर्शन के लिहाज से ही नहीं, कमाई के लिहाज से भी बेहद शानदार रहा. मैदान पर चौके-छक्के लगाने के साथ-साथ खिलाड़ियों ने ब्रांड एंडोर्समेंट, आईपीएल और बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रिकॉर्ड कमाई की. खास बात यह रही कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर्स की टॉप लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा साफ नजर आया.

विराट कोहली बने कमाई के किंग

2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर विराट कोहली रहे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट की सालाना कमाई करीब 250 से 300 करोड़ रुपये के बीच रही. इस कमाई में आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मिलने वाली रकम, बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कई बड़ी कंपनियों के ब्रांड एंडोर्समेंट शामिल हैं. 37 साल की उम्र में भी विराट की फिटनेस और लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, यही वजह है कि उनकी ब्रांड वैल्यू आज भी टॉप पर बनी हुई है.

रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर रहे. ‘हिटमैन’ ने 2025 में करीब 150 से 180 करोड़ रुपये की कमाई की. रोहित की इनकम का बड़ा हिस्सा आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, बीसीसीआई की सैलरी और विज्ञापन से आता है. मैदान के अंदर और बाहर उनकी मजबूत पहचान ने उन्हें कमाई के मामले में टॉप खिलाड़ियों में बनाए रखा.

ऋषभ पंत और बुमराह भी टॉप में

तीसरे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत रहे, जिन्होंने इस साल करीब 100 से 120 करोड़ रुपये कमाए. चोट से वापसी के बाद पंत की लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू में तेजी से इजाफा हुआ. वहीं, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चौथे नंबर पर रहे. उनकी अनुमानित कमाई 90 से 110 करोड़ रुपये के बीच रही.

हार्दिक पंड्या और श्रेयस अय्यर का शानदार साल

ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने 2025 में करीब 80 से 100 करोड़ रुपये की कमाई की है. आईपीएल और एंडोर्समेंट ने उनकी इनकम को मजबूत बनाया. श्रेयस अय्यर छठे नंबर पर रहे, जिनकी कमाई 70 से 85 करोड़ रुपये के आसपास रही.

विदेशी खिलाड़ियों में पैट कमिंस आगे

इस लिस्ट में एकमात्र विदेशी खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस रहे. उन्होंने करीब 60 से 75 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें आईपीएल से मिली बड़ी रकम भी शामिल है.

जडेजा रहे टॉप 10 में आखिरी

इसके बाद शुभमन गिल (50-65 करोड़ रुपये), केएल राहुल (45-55 करोड़ रुपये) और रवींद्र जडेजा (40-50 करोड़ रुपये) ने टॉप-10 पूरा किया.

Published at : 31 Dec 2025 11:12 AM (IST)
इंडिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इंडिया
क्रिकेट
