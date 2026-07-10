ENG-W vs IND-W One-off Test Live Streaming: भारत-इंग्लैंड महिला टेस्ट कब, कहां और कैसे देखें?
ENG-W vs IND-W One-off Test Live Streaming: इंग्लैंड और भारत महिला टीमों के बीच एकमात्र टेस्ट 10 जुलाई को लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा. ऐतिहासिक मैदान पर पहला महिला टेस्ट होगा, भारत पिछला मुकाबला जीता था.
इंग्लैंड महिला और भारतीय महिला टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मैच शुक्रवार, 10 जुलाई यानि आज से लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यह मुकाबला कई मायनों में खास रहने वाला है. लॉर्ड्स में पहली बार महिला टेस्ट मैच आयोजित किया जा रहा है. इसी मैदान पर पहला पुरुष टेस्ट 142 साल पहले खेला गया था. दोनों टीमों के बीच पिछला टेस्ट मुकाबला भारत ने 347 रन से अपने नाम किया था. उस मैच में दीप्ति शर्मा ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए पहली पारी में 67 रन बनाए थे और दोनों पारियों को मिलाकर 9 विकेट हासिल किए थे. उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.
मैच से जुड़ी जरूरी जानकारी
याह मुकबल इंग्लैंड महिला बनाम भारत महिला के बीच एकमात्र टेस्ट है, जो आज शुक्रवार, 10 जुलाई को होगा. यह मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा. मैच शुरू होने का समय भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे होगा. वही, टॉस का समय भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:00 बजे.
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कहां देखें लाइव मैच?
भारत में इंग्लैंड महिला और भारत महिला के बीच खेले जाने वाले इस एकमात्र टेस्ट का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर किया जाएगा. ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग की बात करें तो मैच को सोनीलीव ऐप और वेबसाइट के साथ-साथ जिओहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भी देखा जा सकेगा.
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