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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्समैच फिक्सिंग से खेल जगत फिर हुआ शर्मसार, खिलाड़ी 2050 तक के लिए बैन

मैच फिक्सिंग से खेल जगत फिर हुआ शर्मसार, खिलाड़ी 2050 तक के लिए बैन

Match Fixing: खेल जगत को मैच फिक्सिंग की घटना ने एक बार फिर शर्मसार कर दिया है. टेनिस खिलाड़ी पर 24 साल का बैन लगाया गया है. वह 2050 तक नहीं खेल पाएगा.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 16 Oct 2026 09:43 AM (IST)
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खेल जगत एक बार फिर शर्मसार हो गया है. टेनिस खिलाड़ी स्टीफन मिलीसेविच को साल 2050 तक के लिए बैन कर दिया गया है. उनपर मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगे हैं, साथ ही उनपर अन्य खिलाड़ियों को भ्रष्ट नेटवर्क में भर्ती करने का भी आरोप लगा है. गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटेग्रिटी एजेंसी (ITIA) ने घोषणा करके बताया कि स्टीफन पर 24 साल का बैन और साथ में 70 हजार यूएस डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है.

स्टीफन मिलीसेविच पर आरोप है कि उन्होंने 6 मैच फिक्स किए, जिनमें से 5 में वो खेल चुके थे. 2022-2024 के बीच वह 6 और मैचों को फिक्स करने वाले थे. मिलीसेविच अगस्त 2013 में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग (1338) पर पहुंचे थे. उनपर अन्य खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग करने नेटवर्क से जोड़ने के प्रयास का भी आरोप है.

साल 2026 में आईटीआईए ने इस मामले की जांच की, लेकिन मिलीसेविच ने ITIA की ओर से 7 प्रयासों के बाद भी इस जांच में हिस्सा नहीं लिया और ना ही अपना सहयोग दिखाया. 24 सितंबर को जांच पूरी होने के बाद टेनिस प्लेयर को गंभीर अपराध के मामले में नोटिस भेजा गया. मिलीसेविच ने इसका जवाब नहीं दिया, इसके बाद नियमों का पालन करते हुए आईटीआईए ने खिलाड़ी पर 24 साल का बैन लगा दिया.

29 वर्षीय स्टीफन मिलीसेविच अब 2050 तक टेनिस पेश्वर टेनिस नहीं खेल पाएंगे. इसके साथ ही उन्हें 70 हजार डॉलर का जुर्माना भी भरना होगा. यह प्रतिबंध 9 अक्टूबर 2026 से मान्य होगा और अक्टूबर 2050 तक चलेगा. स्टीफन अब ना तो टेनिस खेल पाएंगे, ना ही कोचिंग दे पाएंगे. इसके अलावा वह एटीपी, डब्लूटीए समेत किसी भी नेशनल टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित इवेंट में शिरकत नहीं कर पाएंगे.

उनसे पहले फ्रांस के क्वेंटिन फोलियट भी इसी तरह की सजा झेल रहे हैं. उन्हें भी मैच फिक्सिंग का दोषी पाया गया, जिसके बाद दिसंबर 2025 में उनपर 20 साल का बैन लगाया गया था. फोलियट ने टेनिस के खेल में अच्छा खासा नाम कमा लिया था और साल 2022 में अपने करियर की सर्वोच्च रैंकिंग 488 पर भी पहुंचे थे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 16 Oct 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Tennis Match Fixing Stefen Milicevic
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