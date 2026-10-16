मैच फिक्सिंग से खेल जगत फिर हुआ शर्मसार, खिलाड़ी 2050 तक के लिए बैन

खेल जगत एक बार फिर शर्मसार हो गया है. टेनिस खिलाड़ी स्टीफन मिलीसेविच को साल 2050 तक के लिए बैन कर दिया गया है. उनपर मैच फिक्सिंग के गंभीर आरोप लगे हैं, साथ ही उनपर अन्य खिलाड़ियों को भ्रष्ट नेटवर्क में भर्ती करने का भी आरोप लगा है. गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस इंटेग्रिटी एजेंसी (ITIA) ने घोषणा करके बताया कि स्टीफन पर 24 साल का बैन और साथ में 70 हजार यूएस डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है.

स्टीफन मिलीसेविच पर आरोप है कि उन्होंने 6 मैच फिक्स किए, जिनमें से 5 में वो खेल चुके थे. 2022-2024 के बीच वह 6 और मैचों को फिक्स करने वाले थे. मिलीसेविच अगस्त 2013 में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग (1338) पर पहुंचे थे. उनपर अन्य खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग करने नेटवर्क से जोड़ने के प्रयास का भी आरोप है.

साल 2026 में आईटीआईए ने इस मामले की जांच की, लेकिन मिलीसेविच ने ITIA की ओर से 7 प्रयासों के बाद भी इस जांच में हिस्सा नहीं लिया और ना ही अपना सहयोग दिखाया. 24 सितंबर को जांच पूरी होने के बाद टेनिस प्लेयर को गंभीर अपराध के मामले में नोटिस भेजा गया. मिलीसेविच ने इसका जवाब नहीं दिया, इसके बाद नियमों का पालन करते हुए आईटीआईए ने खिलाड़ी पर 24 साल का बैन लगा दिया.

29 वर्षीय स्टीफन मिलीसेविच अब 2050 तक टेनिस पेश्वर टेनिस नहीं खेल पाएंगे. इसके साथ ही उन्हें 70 हजार डॉलर का जुर्माना भी भरना होगा. यह प्रतिबंध 9 अक्टूबर 2026 से मान्य होगा और अक्टूबर 2050 तक चलेगा. स्टीफन अब ना तो टेनिस खेल पाएंगे, ना ही कोचिंग दे पाएंगे. इसके अलावा वह एटीपी, डब्लूटीए समेत किसी भी नेशनल टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित इवेंट में शिरकत नहीं कर पाएंगे.

उनसे पहले फ्रांस के क्वेंटिन फोलियट भी इसी तरह की सजा झेल रहे हैं. उन्हें भी मैच फिक्सिंग का दोषी पाया गया, जिसके बाद दिसंबर 2025 में उनपर 20 साल का बैन लगाया गया था. फोलियट ने टेनिस के खेल में अच्छा खासा नाम कमा लिया था और साल 2022 में अपने करियर की सर्वोच्च रैंकिंग 488 पर भी पहुंचे थे.

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