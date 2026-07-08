टेनिस दिग्गज नोवाक जोकोविच की इंस्टा स्टोरी वायरल, विराट कोहली को बताया ग्लोबल स्टार

टेनिस जगत के दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार सर्बिया के नोवाक जोकोविच (Novak Djokovic) ने अपने एक बयान से खलबली मचा दी. जोकोविच ने क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) से सीखने की बात कही. टेनिस दिग्गज के इस बयान को खुद विंबलडन ने शेयर किया, जिसमें उन्होंने कोहली को ग्लोबल स्टार भी कहा.

कोहली और जोकोविच अपने-अपने खेल के मास्टर हैं. दोनों को दुनिया के दिग्गज एथलीट में शामिल किया जाता है. मजे की बात यह भी रही कि जोकोविच ने विंबलडन की इस पोस्ट को अपने इंस्टग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया. टेनिस के खिलाड़ी ने कोहली से सीखने की इच्छा भी जताई.

Novak Djokovic’s Instagram story on Virat Kohli after his historic 5 hours and 15 minutes Quarter Finals. pic.twitter.com/S3eAxTlAHw — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 8, 2026

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कोहली को लेकर क्या बोले नोवाक जोकोविच?

विंबलडन के छपे बयान में जोकोविच ने कहा, "विराट ग्लोबल स्टार हैं, लेकिन खासकर भारत में. मैं पिछले 10-15 सालों से खेल के बारे में बहुत कुछ सीख रहा हूं. मुझे अपनी स्किल पर काम करने की जरूरत है इसलिए शायद विराट मुझे स्विंग की तकनीक पर मदद कर सके. मुझे उनके लिए बहुत सम्मान और प्रशंसा है."

कोहली ने भी जोकोविच को लेकर की बात

अक्सर कोहली को जोकोविच के बारे में बात करते हुए सुना जाता है. कोहली ने कहा, "मैं कुछ वक्त से नोवाक के संपर्क में हूं. हम मैसेज में कुछ बातचीत करते हैं. वह संपर्क में रहने के लिए बहुत दयालु हैं. सबसे महान खिलाड़ियों की लिस्ट में वह मौजूद हैं."

इंग्लैंड वनडे सीरीज में कोहली की वापसी पर नजर

भारतीय टीम इन दिनों इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज खेल रही है. दोनों के बीच 14 जुलाई से तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी, जिसके जरिए फैंस किंग कोहली की वापसी की उम्मीद कर रहे हैं. आईपीएल 2026 के दौरान कोहली को इंजरी हुई थी, जिसके चलते वह अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेल पाए थे. अब देखना दिलचस्प होगा कि इंग्लैंड वनडे सीरीज तक वह फिट हो पाते हैं या नहीं.

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