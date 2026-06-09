रामोजी फिल्म सिटी के प्रिंसेस कन्वेंशन सेंटर में तेलंगाना टी20 लीग के लिए ऑक्शन हआ. तेलंगाना की इस प्रमुख फ्रेंचाइजी-आधारित टी20 लीग के सफर में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साथ, पंजीकृत 1300 से अधिक क्रिकेटरों के पूल में से फ्रेंचाइजी टीमों ने आइकॉन, A+ और A श्रेणियों में राज्य की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट प्रतिभाओं को चुनकर,अपनी टीमें बनानी शुरू कर दीं.

इस नीलामी ने अंतर्राष्ट्रीय सितारों, घरेलू स्तर के स्थापित खिलाड़ियों और जिलों के होनहार क्रिकेटरों को एक साथ लाने का काम किया. इस तेलंगाना T20 लीग में तिलक वर्मा सबसे महंगे खिलाड़ी बने. तिलक वर्मा को मेदक फैल्कन्स ने 33 लाख रूपयों में टीम में चुना.

तिलक वर्मा टी20 लीग के बेहतरीन खिलाड़ी में से एक है. मौजूदा समय में तिलक वर्मा को भारतीय टीम के उपकप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है. तिलक वर्मा के होनें से तेलंगाना टी20 लीग में एक जबरदस्त तड़का लगेगा.

तिलक वर्मा के बाद मोहम्मद सिराज को भी वारंगल वॉरियर्स ने तेलंगाना टी20 लीग के लिए खरीदा. ऑक्शन में मोहम्मद सीराज के ऊपर 14 लाख रूपयों की बोली लगाई गई थी. वहीं,सीवी मिलिंद भी सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी रहे. जिनको अन्विता खम्मम एसेस ने 17 लाख रुपए में तेलंगाना लीग के लिए खरीदा है.

नीलामी के दौरान कुल 160 खिलाड़ी खरीदे गए है, जिनमें नौ आइकॉन खिलाड़ी है. छह A+ खिलाड़ी, 30 A श्रेणी के खिलाड़ी, आठ B श्रेणी के खिलाड़ी और C-C2 श्रेणियों के 107 खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं.

जमीनी स्तर पर क्रिकेट के विकास पर TG20 के विशेष ध्यान को देखते हुए हर फ्रेंचाइजी के लिए अपनी टीम में न्यूनतम चार जिला स्तरीय क्रिकेटरों को शामिल करना अनिवार्य किया गया था. जबकि टूर्नामेंट के दौरान प्लेइंग इलेवन में कम से कम दो जिला खिलाड़ियों का होना अनिवार्य है.

फ्रेंचाइजी ने बोली के दौरान 4.74 करोड़ रूपय खर्च किए हैं. तेलंगाना टी20 लीग ने पहले सीजन के लिए रविवार को ऑक्शन किया. इसी महीने 21 जून को टूर्नामेंट की शुरुआत हो रही है.

लीग के सभी मुकाबले राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उप्पल में खेले जाने वाले हैं. लीग में कुल 8 फ्रेंचाइजी टीमें 21 रोमांचक दिनों में 32 मैचों में एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला खेलेंगी.