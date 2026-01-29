हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
T20 World Cup 2026: आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को लेकर कसा तंज, T20 वर्ल्ड कप को लेकर मजेदार पोस्ट हुआ वायरल

T20 World Cup 2026: आइसलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को लेकर कसा तंज, T20 वर्ल्ड कप को लेकर मजेदार पोस्ट हुआ वायरल

T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले पाकिस्तान की भागीदारी पर सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच आईसलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान की जगह टूर्नामेंट खेलने की पेशकश कर दी, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बन रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 29 Jan 2026 11:05 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पाकिस्तान की भागीदारी पर सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच आइसलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर ऐसा मजाक किया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के संभावित बहिष्कार की चर्चाओं के बीच आइसलैंड टीम ने खुद को टूर्नामेंट के लिए “तैयार विकल्प” के तौर पर पेश कर दिया है. जिसका पोस्ट अब जमकर वायरल हो रहा है.

टी20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान की भागीदारी पर सस्पेंस

दरअसल, पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं कर पाया है. PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद कहा गया है कि इस मुद्दे को लेकर सभी विकल्पो पर विचार किया जा रहा है. अंतिम फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार तक आ सकता है. इसी अनिश्चितता के बीच आइसलैंड क्रिकेट ने बुधवार को एक मजेदार पोस्ट शेयर की.

आइसलैंड क्रिकेट का मजाकिया पोस्ट वायरल

आईसलैंड क्रिकेट ने X (पहले ट्विटर) पर लिखा कि उन्हें पाकिस्तान के फैसले का बेसब्री से इंतजार है और अगर पाकिस्तान 2 फरवरी को टूर्नामेंट से हटता है तो वे तुरंत श्रीलंका के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं. हालांकि उन्होंने यह भी मजाक में कहा कि कोलंबो पहुंचने के लिए फ्लाइट शेड्यूल बड़ी “लॉजिस्टिक परेशानी” बन सकता है, क्योंकि सफर काफी लंबा है. पोस्ट में यह भी जोड़ा गया कि उनकी ओपनिंग बल्लेबाज को नींद नहीं आती, इसलिए वह लंबे सफर के लिए पहले से तैयार है.

इतना ही नहीं, आईसलैंड क्रिकेट ने अपनी बात को और मजेदार बनाने के लिए केफ्लाविक (आइसलैंड) से कोलंबो तक की संभावित ट्रैवल प्लानिंग का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया. यह पोस्ट क्रिकेट फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है.

बांग्लादेश के बाहर होने से शुरु हुआ विवाद

गौरतलब है कि इससे पहले ICC ने बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया था. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां की अंतरिम सरकार ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था. इसी फैसले से पाकिस्तान भी नाराज बताया जा रहा है और उसने ICC के रुख पर सवाल उठाए हैं.

पाकिस्तान ने किया टीम का ऐलान

हालांकि इन तमाम अटकलों के बीच पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. फिर भी, उनका कहना है की खेलने के फैसले पर अंतिम मुहर सरकारी की ही लगेगी. जिससे पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर सस्पेंस बरकरार है.  

Published at : 29 Jan 2026 10:34 AM (IST)
Iceland Cricket PAKISTAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 T20 World Cup
