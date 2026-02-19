T20 World Cup 2028: विश्व कप में लौट आया बांग्लादेश,ऑस्ट्रेलिया ने भी किया क्वालिफाई, इन टीमों के नाम फाइनल
ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2028 के लिए 12 टीमों की तस्वीर लगभग साफ कर दी है. मेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ सुपर-8 में पहुंची टीमों को सीधी एंट्री मिली है.जबकि बांग्लादेश की वापसी तय मानी जा रही है
T20 World Cup 2028: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 अभी अपने सुपर-8 राउंड की ओर बढ़ ही रहा है, लेकिन इसी बीच अगले टी20 वर्ल्ड कप 2028 को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ गई है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने साल 2028 में होने वाले टूर्नामेंट के लिए 12 टीमों के नाम लगभग पक्के कर दिए हैं. यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा.
मेजबान होने का मिला फायदा
2028 में टूर्नामेंट की मेजबानी करने के कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीमों को पहले ही सीधा प्रवेश मिल चुका है. इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 राउंड तक पहुंचने वाली टीमों को भी ऑटोमैटिक क्वालिफिकेशन का फायदा मिलेगा. भारत, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर अगले वर्ल्ड कप के लिए टिकट पक्का कर लिया है. यानी अब तक कुल 9 टीमें टी20 वर्ल्डकप 2026 के अपने प्रदर्शन के आधार पर वर्ल्डकप 2028 के लिए एंट्री पा चुकी हैं.
रैंकिंग से मिलेगी बाकी टीमों को एंट्री
बाकी बची हुई तीन टीमों की किस्मत का फैसला आईसीसी टी20 रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा. इन टीमों के क्वालिफाई करने की अंतिम तारीख 9 मार्च तय की गई है. फिलहाल रैंकिंग के हिसाब से बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आयरलैंड इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं. अगर मौजूदा रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं होता है तो इन तीनों टीमों की जगह लगभग पक्की मानी जा रही है. हालांकि आधिकारिक घोषणा 9 मार्च को ही की जाएगी.
बांग्लादेश की हो सकती है वापसी
गौरतलब है कि बांग्लादेश की टीम विवादो के चलते टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से बाहर कर दी गई थी. हालांकि इस बार 2028 के वर्ल्डकप में उनकी वापसी तय मानी जा रही है. वहीं उनकी जगह 2026 में शामिल हुई स्कॉटलैंड की टीम को अब रीजनल क्वालिफायर राउंड में हिस्सा लेना पड़ सकता है.
सुपर-8 से बाहर होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को मेजबान होने का फायदा मिला है. ऐसे में अब 2028 के टी20 वर्ल्ड कप में कौन सी टीमें सेमीफाइनल तक पहुंचेंगी, इस पर सभी क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी रहेंगी.
