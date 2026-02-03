टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होने जा रही है और उससे पहले खेले जा रहे वार्म-अप मुकाबलों का आगाज रोमांच और बड़े नतीजों के साथ हुआ. टूर्नामेंट के पहले दिन कुल तीन मुकाबले खेले गए, जहां अफगानिस्तान, इटली और इंडिया-ए ने जीत दर्ज की, जबकि स्कॉटलैंड, कनाडा और यूएसए को हार का सामना करना पड़ा.

अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को 61 रन से हराया

वार्म-अप मैचों के पहले दिन अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ दमदार जीत दर्ज की. बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में अफगान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 184 रन बनाए. मध्यक्रम बल्लेबाज दरविश रसूली ने शानदार फॉर्म दिखाते हुए 46 गेंदों पर 84 रन की तेज पारी खेली. उनकी इस पारी ने अफगानिस्तान को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड की टीम दबाव में नजर आई और पूरी टीम 123 रन पर सिमट गई. अफगान गेंदबाजों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और मुकाबला 61 रन से अपने नाम किया.

इटली ने कनाडा को चौंकाया

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए एक अन्य मुकाबले में इटली ने कनाडा को 10 रन से हराकर चौंकाने वाली जीत दर्ज की. पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में खेलने जा रही इटली की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 156 रन बनाए. यह स्कोर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इटली के गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन दिखाया. कनाडा की टीम लक्ष्य के करीब जरूर पहुंची, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरने से वह जीत हासिल नहीं कर सकी.

इंडिया-ए की बड़ी जीत, जगदीसन का शतक

भारत-ए और यूएसए के बीच खेले गए वार्म-अप मैच में भी दर्शकों को खूब रोमांच देखने को मिला. इस मुकाबले में इंडिया-ए ने आक्रामक बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश किया. एन जगदीसन ने बेहतरीन शतक जड़ते हुए 55 गेंदों में 104 रन बनाए और टीम को 20 ओवर में 3 विकेट पर 238 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. जवाब में यूएसए की टीम ने भी संघर्ष किया और 200 रन तक पहुंचने में सफल रही. हालांकि आखिरी में उन्हें 38 रन से हार झेलनी पड़ी.

वर्ल्ड कप से पहले मजबूत संकेत

वार्म-अप मैचों के पहले दिन के नतीजों ने साफ कर दिया है कि कई टीमें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पूरी तरह तैयार हैं. आने वाले दिनों में और भी मुकाबलों से टूर्नामेंट का माहौल और रोमांचक होने वाला है.