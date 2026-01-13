ICC टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में अब एक महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन बांग्लादेश टीम के ग्रुप स्टेज मुकाबलों को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. बांग्लादेश को अपने चार मैच भारत में खेलने हैं, जिनमें तीन मुकाबले कोलकाता और एक मुंबई में खेले जाने हैं. हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत में खेलने को लेकर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आपत्ति जताई है. इस बीच, जियो सुपर की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अब बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने में रुचि दिखाई है.

पाकिस्तान और UAE को लेकर खुला रुख

इसके बाद बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल के बयान ने विवाद को और हवा दे दी. नजरुल ने बुधवार को कहा, “बांग्लादेश की समस्या किसी एक शहर से नहीं, बल्कि पूरे भारत में खेलने को लेकर है. अगर वेन्यू भारत से बदलकर श्रीलंका कर दिया जाता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है. मैंने एक रिपोर्ट देखी है, मुझे नहीं पता ये कितनी सही है. हालांकि इसमे दावा किया गया है कि पाकिस्तान हमारे मैचों की मेजबानी के लिए तैयार है. पाकिस्तान या यूएई में हमारे मैच हों, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है.”

ICC सुरक्षा रिपोर्ट पर दावा

आसिफ नजरुल ने दावा किया कि ICC की सुरक्षा टीम ने BCB को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि कुछ परिस्थितियों में बांग्लादेश टीम के लिए खतरा बढ़ सकता है. उनके मुताबिक, अगर मुस्तफिजुर रहमान टीम में शामिल होते हैं, बांग्लादेशी समर्थक राष्ट्रीय जर्सी पहनकर स्टेडियम में मौजूद रहते हैं, और भारत में आगामी चुनावों के कारण माहौल गर्म रहता है, तो सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है. नजरुल ने इसे बांग्लादेश के भारत में खेलने के खिलाफ एक मजबूत संकेत बताया.

ICC ने दावों को किया खारिज

हालांकि, ICC ने बांग्लादेश सरकार के इन दावों को खारिज कर दिया है. आईसीसी सूत्रों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा किए गए स्वतंत्र आकलन में भारत में टूर्नामेंट के दौरान सुरक्षा जोखिम को ‘कम से मध्यम’ श्रेणी में रखा गया है. आईसीसी ने साफ कहा कि बांग्लादेश टीम, खिलाड़ियों या मैच स्थलों को लेकर कोई सीधा या गंभीर खतरा नहीं पाया गया है और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था से सभी जोखिमों को संभाला जा सकता है.

कहां से शुरु हुआ विवाद

असल में इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के निर्देश पर रिलीज किया गया. इसके बाद बांग्लादेश बोर्ड ने आईसीसी से अपने मैच भारत से बाहर किसी अन्य देश में शिफ्ट करने की मांग की. BCB की प्राथमिकता श्रीलंका को वैकल्पिक वेन्यू के रूप में देखने की रही है, जो इस टूर्नामेंट का सह-मेजबान भी है.