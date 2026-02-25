हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सपाकिस्तानी बल्लेबाज का गंभीर पर बेतूका बयान, कहा- राजनीति में असफल रहे अब टीम में कर रहे पॉलिटिक्स, कुलदीप यादव पर बड़ा दावा

पाकिस्तानी बल्लेबाज का गंभीर पर बेतूका बयान, कहा- राजनीति में असफल रहे अब टीम में कर रहे पॉलिटिक्स, कुलदीप यादव पर बड़ा दावा

कुलदीप यादव को सुपर-8 में लगातार बाहर बैठाए जाने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. पाकिस्तानी बल्लेबाज अहमद शहजाद ने दावा किया है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव से कथित अनबन इसकी वजह हो सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 25 Feb 2026 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी हार के बाद भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. खासकर स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की गैरमौजूदगी ने फैंस और एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है. इसी बीच पाकिस्तान के बल्लेबाज अहमद शहजाद ने एक बड़ा दावा करके विवाद को और हवा दे दी है.

पाकिस्तानी शो में किया गया सनसनीखेज दावा

एक पाकिस्तानी टीवी शो में बातचीत के दौरान अहमद शहजाद ने कहा कि कुलदीप यादव को टीम से बाहर करने की वजह उनका खराब प्रदर्शन नहीं, बल्कि कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ कथित अनबन हो सकती है. शहजाद के मुताबिक भारत-पाकिस्तान मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप को प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया. हालांकि, इस दावे की अभी तक भारतीय टीम या मैनेजमेंट की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

पाकिस्तान मैच के बाद से नहीं मिला मौका

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में कुलदीप यादव ने तीन ओवर गेंदबाजी करते हुए एक विकेट लिया था. इसके बावजूद उन्हें अगले मुकाबलों में टीम से बाहर रखा गया. अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सुपर-8 मैच में भी उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया, जहां भारत को 76 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. इस फैसले के बाद कई पूर्व क्रिकेटर और विश्लेषक यह सवाल उठा रहे हैं कि इतने अहम टूर्नामेंट में अनुभवी स्पिनर को क्यों नजरअंदाज किया गया.

कोच पर भी उठे सवाल

शहजाद ने भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर पर भी निशाना साधते हुए कहा कि टीम के अंदर का माहौल सही नहीं दिख रहा है. उनका मानना है कि टीम में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए. गंभीर पहले राजनीति में उतर चुके है और असफल रहे. अब वह वही राजनीति टीम के अंदर भी लेकर आ रहे है. 

जिम्बाब्वे के खिलाफ मिल सकता है मौका

अब भारत को सुपर-8 में अपना अगला मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलना है. सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए यह मैच बेहद अहम है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में वापस मौका मिल सकता है. टीम मैनेजमेंट के लिए अब सही संयोजन चुनना जरूरी हो गया है, क्योंकि एक और हार भारत की सेमीफाइनल की उम्मीदों को लगभग खत्म कर सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले मैच में टीम संयोजन में क्या बदलाव किए जाते हैं. 

Published at : 25 Feb 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Kuldeep Yadav Ahmed Shehzad Super 8 IND Vs ZIM SURYAKUMAR YADAV T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी बल्लेबाज का गंभीर पर बेतूका बयान, कहा- राजनीति में असफल रहे अब टीम में कर रहे पॉलिटिक्स, कुलदीप यादव पर बड़ा दावा
पाकिस्तानी बल्लेबाज का गंभीर पर बेतूका बयान, कहा- राजनीति में असफल रहे अब टीम में कर रहे पॉलिटिक्स, कुलदीप यादव पर बड़ा दावा
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
स्पोर्ट्स
T20 World Cup Semi Final Scenario: अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, आसान भाषा में समझिए पूरा समीकरण
अभी भी सेमीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, आसान भाषा में समझिए पूरा समीकरण
स्पोर्ट्स
लाइव TV पर आपस में भिड़े पाकिस्तान के 2 पूर्व क्रिकेटर्स, अपने दामाद का बचाव करने लगा दिग्गज? वीडियो वायरल
लाइव TV पर आपस में भिड़े पाकिस्तान के 2 पूर्व क्रिकेटर्स, अपने दामाद का बचाव करने लगा दिग्गज? वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

US Tariff Relief: India के Exporters के लिए Short-Term Opportunity या Long-Term Caution?| Paisa Live
Market में बड़ा झटका : ₹2.85 Lakh Crore Loss, IT Stocks और Global Tension साथ Sharp Dip | Paisa Live
T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ की जगह अब नया 'बम' फोड़ेंगे ट्रंप, खुल्लम खुल्ला कर दिया ऐलान, जानें क्या है ये
टैरिफ की जगह अब नया 'बम' फोड़ेंगे ट्रंप, खुल्लम खुल्ला कर दिया ऐलान, जानें क्या है ये
दिल्ली NCR
Delhi State Name: केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली की बदलेगी पहचान? सांसद ने गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, सुझाया नया नाम
केरल के बाद अब राजधानी दिल्ली की बदलेगी पहचान? सांसद ने गृहमंत्री को लिखी चिट्ठी, सुझाया नया नाम
विश्व
PM Modi Israel Visit: नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
नमस्ते मोदी...इजरायल येरूशलम के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री, नेतन्याहू के देश PM रवाना
स्पोर्ट्स
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
जिम्बाब्वे के खिलाफ रिंकू नहीं खेले तो कौन करेगा उन्हें रिप्लेस? ये दो खिलाड़ी बन सकते हैं सरप्राइज पैकेज
बॉलीवुड
घर में अनिल कपूर का नहीं है कोई फैन, बीवी से पैसे लेकर करते हैं गुजारा, 'सूबेदार' एक्टर का खुलासा, बोले- 'मेरे साथ ऐसे बर्ताव...'
घर में अनिल कपूर का नहीं है कोई फैन, 'सूबेदार' एक्टर का खुलासा, बोले- 'मेरे साथ ऐसे बर्ताव...'
विश्व
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
इंडिया-US ट्रेड डील खतरे में? सोलर पैनल पर 126% टैरिफ, ट्रंप के बयान से मचा भूचाल
हेल्थ
Women Health Issues: भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
भारत में 70% महिलाएं चुपचाप सहती हैं ये तकलीफें, डॉक्टर से जानें कब आपको सावधान होने की जरूरत?
जनरल नॉलेज
यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े
यूपी में इस वक्त कितने आईएएस तैनात, जानें कितने पदों पर होनी है भर्ती? होश उड़ा देंगे आंकड़े
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget