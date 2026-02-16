टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बढ़ा रोमांच, ये 3 टीमें बाहर, अब 5 पर लटकी क्वालीफिकेशन की तलवार

टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब उस चरण में पहुंच चुका है जहां हर मैच किसी टीम के लिए ‘जीवनदान’ या ‘विदाई’ साबित हो सकता है. टूर्नामेंट के लीग स्टेज के बीच ही नेपाल, ओमान और नामीबिया का सफर खत्म हो चुका है. इसके बाद अब पाकिस्तान समेत पांच ऐसी टीमें हैं, जिनकी सुपर-8 में जगह पूरी तरह से अगले मुकाबलों के नतीजों पर टिकी हुई है.

पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका

भारत से मिली करारी हार ने पाकिस्तान की स्थिति को काफी मुश्किल बना दिया है. इस हार का असर सिर्फ अंक तालिका पर ही नहीं बल्कि टीम के नेट रन रेट पर भी पड़ा है. फिलहाल ग्रुप-ए में तीसरे स्थान पर मौजूद पाकिस्तान के लिए अब अगला मुकाबला बेहद अहम हो गया है. अगर टीम अपने आखिरी लीग मैच में जीत दर्ज करने में नाकाम रहती है, तो उनका टूर्नामेंट यहीं समाप्त हो सकता है. ऐसे में यह मुकाबला उनके लिए करो या मरो जैसा बन गया है.

नीदरलैंड के सामने कठिन चुनौती

ग्रुप-ए की दूसरी टीम नीदरलैंड भी खतरे से बाहर नहीं है. उनका अगला मुकाबला मजबूत भारतीय टीम से होना है, जो लगातार जीत के साथ शानदार लय में दिख रही है. ऐसे में नीदरलैंड के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं होगा. अगर उन्हें इस मैच में हार मिलती है, तो सुपर-8 की दौड़ से उनका नाम लगभग बाहर हो जाएगा.

आयरलैंड और स्कॉटलैंड की मुश्किलें

ग्रुप-बी में आयरलैंड की स्थिति भी काफी कमजोर बनी हुई है. तीन मैचों में सिर्फ एक जीत के साथ टीम अंक तालिका में पिछड़ चुकी है. अब उन्हें अपने बचे हुए मुकाबलों में जीत दर्ज करनी ही होगी. वहीं स्कॉटलैंड का हाल भी कुछ ऐसा ही है. ग्रुप-सी में मौजूद यह टीम भी अब तक एक ही जीत हासिल कर पाई है और आगे बढ़ने के लिए उन्हें अगले मैचों में बेहतर प्रदर्शन करना होगा.

अफगानिस्तान के लिए झटका भरा टूर्नामेंट

पिछले संस्करण में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाली अफगानिस्तान टीम इस बार उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है. शुरुआती मुकाबलों में मिली हार ने उनके लिए सुपर-8 की राह मुश्किल बना दी है. अब अगर टीम जल्द वापसी नहीं करती, तो उनका सफर लीग स्टेज में ही खत्म हो सकता है.