T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने से पहले भारतीय टीम की सबसे बड़ी चिंता वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस बनी हुई है. चोट के कारण लंबे समय से मैदान से दूर चल रहे इस ऑलराउंडर को लेकर अब तक कोई साफ फैसला नहीं हुआ है. टीम इंडिया 7 फरवरी को USA के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी और माना जा रहा है कि उससे करीब 72 घंटे पहले सुंदर के खेलने या बाहर रहने पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है.

4 फरवरी को लिया जाएगा फैसला

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 4 फरवरी को वॉशिंगटन सुंदर का फिटनेस टेस्ट बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किया जाएगा. यही टेस्ट तय करेगा कि वह टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट हैं या नहीं. सुंदर 11 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच के दौरान चोटिल हुए थे, जिसके बाद से वह रिकवरी में लगे हुए हैं.

सेलेक्टर्स क्यों कर रहे हैं इंतजार

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में बदलाव की आखिरी तारीख 30 जनवरी है, लेकिन चोट के मामलों में आईसीसी के नियम थोड़ी राहत देते हैं. अगर कोई खिलाड़ी पूरी तरह फिट नहीं होता, तो तकनीकी समिति की मंजूरी के बाद टूर्नामेंट के दौरान भी बदलाव संभव है. इसी वजह से चयनकर्ता किसी जल्दबाजी में नहीं हैं और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.

चोट से उबरने की कोशिश में सुंदर

हाल के दिनों में सुंदर की फिटनेस को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं. उन्होंने हल्की ट्रेनिंग शुरू की है. 28 जनवरी को उन्होंने नेट्स में बल्लेबाजी जरूर की, लेकिन अगले दिन किसी भी तरह की फुल ड्रिल या मैच सिमुलेशन से दूरी बनाए रखी.

वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की तैयारी

भारतीय टीम 3 फरवरी को मुंबई में एक साथ जुटेगी और उसी दिन अभ्यास सत्र शुरू होगा. इसके बाद 4 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला वॉर्म-अप मैच खेला जाएगा. इसी दिन सुंदर का फिटनेस टेस्ट भी होना है, जिससे तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है.

बैकअप प्लान भी तैयार

अगर वॉशिंगटन सुंदर फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हो पाते हैं, तो चयनकर्ता बैकअप विकल्प पर आगे बढ़ सकते हैं. ऐसी स्थिति में रियान पराग को टीम में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है.