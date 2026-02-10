T20 World Cup 2026 IND vs PAK: टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर बना विवाद अब धीरे-धीरे सुलझता दिख रहा है. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ होने वाले मैच के बहिष्कार के जो संकेत दिए थे, उस पर अब पीछे हटने की तैयारी है. इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश की अपील, श्रीलंका के राष्ट्रपति की बातचीत और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है.

बहिष्कार का फैसला और फिर यू-टर्न के संकेत

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच के बहिष्कार पर विचार किया था. यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है. हालांकि अब PCB प्रमुख मोहसिन नकवी ने साफ किया है कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला अगले 24 घंटे में लिया जाएगा. नकवी ने बताया कि PCB, ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से कुछ अहम जवाबों का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद ही कोई आधिकारिक घोषणा होगी.

बांग्लादेश की अपील बनी टर्निंग पॉइंट

इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका बांग्लादेश ने निभाई. सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत में खेलने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था. ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने पाकिस्तान से अपील की कि भारत-पाक मैच का बहिष्कार वापस लिया जाए. उनका मानना था कि इस तरह का कदम क्रिकेट के हित में नहीं होगा.

बांग्लादेश की इस अपील के बाद पाकिस्तान का रुख नरम पड़ा. यही नहीं अमीनुल इस्लाम ने पाकिस्तान को बांग्लादेश का समर्थन करने के लिए धन्यवाद भी दिया है. उन्होंने दोनों देशों के बीच “क्रिकेट भाईचारे” की बात कही.

श्रीलंका के राष्ट्रपति की एंट्री

मामला यहीं नहीं रुका. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से फोन पर बात की थी. उन्होंने भारत-पाक मैच को लेकर तनाव कम करने और बहिष्कार का फैसला वापस लेने की बात सामने रखी थी. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री शरीफ ने भरोसा दिलाया है कि पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ खेलेगी, हालांकि इस पर अभी आधिकारिक मुहर लगना बाकी है.

ICC ने क्या साफ किया?

ICC ने इस पूरे विवाद पर संतुलित रुख अपनाया. संस्था ने साफ कर दिया कि भारत में खेलने से इनकार करने के बावजूद बांग्लादेश पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा. उन्हें किसी तरह का आर्थिक, खेल या प्रशासनिक दंड नहीं दिया जाएगा. ICC ने यह भी कहा कि उसका नजरिया सजा देने से ज्यादा समाधान निकालने पर आधारित है. इतना ही नहीं, ICC ने बांग्लादेश को 2028 से 2031 के बीच एक बड़े टूर्नामेंट का आयोजन कराने का भी भरोसा दिया है. इससे साफ है कि ICC इस मामले को और तूल नहीं देना चाहता.

दबाव की बात से PCB ने किया इनकार

PCB प्रमुख मोहसिन नकवी ने इस बात से इनकार किया कि पाकिस्तान किसी ICC चेतावनी या दबाव में है. उन्होंने कहा कि PCB धमकियों से डरने वाला नहीं है और वह हर फैसले में अपनी बात मजबूती से रखता है. नकवी के मुताबिक, वह पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रधानमंत्री को देंगे और सभी पक्षों से बातचीत के बाद ही अंतिम फैसला होगा.

भारत-पाक क्रिकेट पर फिर बहस

इस विवाद ने एक बार फिर भारत-पाक द्विपक्षीय क्रिकेट की बहस को हवा दे दी है. हालांकि साफ है कि द्विपक्षीय सीरीज ICC के दायरे में नहीं आती और इस पर सहमति बनना आसान नहीं है. त्रिकोणीय सीरीज जैसे सुझावों को भी फिलहाल खारिज कर दिया गया है.