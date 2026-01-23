टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे विवाद पर अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन का बड़ा बयान सामने आया है. वासन ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को सलाह दी है कि वह मैचों को भारत से बाहर कराने की मांग करने के बजाय इस टूर्नामेंट को आपसी रिश्तों में सुधार करने के मौके के रुप में देखें.

अतुल वासन की बांग्लादेश को नसीहत

ANI से बातचीत में अतुल वासन ने कहा कि भारत में सुरक्षा को लेकर किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है. उनके मुताबिक भारत में अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम होते हैं और ICC स्तर के टूर्नामेंट में किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश नहीं रहती है.

वासन ने खास तौर पर बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी कप्तानी को सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को यह बात समझनी चाहिए कि उनका कप्तान हिंदू है और इस बात का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, न कि विवाद को और बढ़ाने के लिए.

ICC के लिए मैच शिफ्ट करना ‘लॉजिस्टिक नाइटमेयर’

पूर्व क्रिकेटर ने साफ कहा कि टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले मैचों को दूसरी जगह शिफ्ट करना ICC के लिए “लॉजिस्टिक नाइटमेयर” होगा. वर्ल्ड कप की तैयारियां काफी समय पहले शुरू हो जाती हैं और इतने नजदीक जाकर बदलाव करना लगभग नामुमकिन है.

उनका मानना है कि ICC किसी एक टीम की मांग पर पूरी योजना नहीं बदल सकता. अगर हर टीम अपनी सुविधा के हिसाब से फैसले करवाने लगे, तो बड़े टूर्नामेंट का आयोजन ही मुश्किल हो जाएगा.

BCB और ICC के रुख में टकराव

अतुल वासन ने यह भी कहा कि BCB की चिंताएं ICC के नजरिए से मेल नहीं खातीं. उन्होंने इशारों में कहा कि ICC ने बांग्लादेश को साफ संदेश दे दिया होगा, या तो तय शेड्यूल के मुताबिक खेलें या फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहें.

BCB अपने फैसले पर कायम

इस बीच BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने भी साफ कर दिया है कि बोर्ड भारत में अपने मैच खेलने के फैसले पर अडिग है. उन्होंने कहा कि ICC द्वारा अनुरोध को ठुकराए किए जाने के बावजूद बांग्लादेश का रुख नहीं बदला है.

7 फरवरी से शुरू होगा वर्ल्ड कप

गौरतलब है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है, जिसकी मेजबानी भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे. ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश अपने रुख पर कायम रहता है या फिर ICC के साथ कोई बीच का रास्ता निकलता है.