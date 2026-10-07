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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सटी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 बल्लेबाज, जानें कौन है नंबर-1

टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 बल्लेबाज, जानें कौन है नंबर-1

टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 बल्लेबाजों की पूरी जानकारी, जिसमें पॉल स्टर्लिंग नंबर-1 पर और रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 07 Oct 2026 10:25 PM (IST)
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टी20 इंटरनेशनल में ओपनिंग करना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती होती है. शुरुआत के ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ विकेट बचाने की जिम्मेदारी भी ओपनर पर रहती है. कई बल्लेबाजों ने इस भूमिका को लंबे समय तक निभाते हुए अपने नाम हजारों रन दर्ज किए हैं. इनमें भारत के रोहित शर्मा समेत दुनिया के कई बड़े नाम शामिल हैं. आइए जानते हैं टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-6 बल्लेबाज कौन हैं.

आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग इस लिस्ट में नंबर-1 पर हैं. मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर 3,818 रन बनाए हैं. स्टर्लिंग लंबे समय से आयरलैंड के लिए पारी की शुरुआत करते आए हैं और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं.

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रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में ओपनर के तौर पर 3,750 रन बनाए हैं. रोहित ने इस फॉर्मेट में कई शानदार पारियां खेलीं और टीम इंडिया को कई बार तेज शुरुआत दिलाई.

यूएई के मुहम्मद वसीम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. उनके नाम बतौर ओपनर 3,337 रन दर्ज हैं. वसीम अपनी तेज बल्लेबाजी के दम पर टी20 क्रिकेट में यूएई के लिए अहम भूमिका निभाते हैं.

गप्टिल का नाम चौथे नंबर पर

न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल इस लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में बतौर ओपनर 3,170 रन बनाए हैं. गप्टिल अपने बड़े शॉट्स और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे हैं.

रिजवान ने बनाए 3,162 रन

पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान इस मामले में 5वें नंबर पर हैं. उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में ओपनिंग करते हुए 3,162 रन बनाए हैं. रिजवान लंबे समय तक पाकिस्तान के लिए पारी की शुरुआत करते रहे हैं.

डेविड वॉर्नर भी टॉप-6 में

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर इस लिस्ट में छठे नंबर पर हैं. उन्होंने बतौर ओपनर टी20 इंटरनेशनल में 3,109 रन बनाए हैं. वॉर्नर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और तेज शुरुआत के लिए जाने जाते रहे हैं.

 

यह भी पढ़ें: सालों से टीम इंडिया से बाहर हैं 3 मुस्लिम तेज गेंदबाज, लगातार हो रहा अन्याय!

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 07 Oct 2026 10:25 PM (IST)
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