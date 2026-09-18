टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, कौन है नंबर-1?

टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन जब 100 रन का आंकड़ा इतनी तेजी से आए कि देखने वाले भी हैरान रह जाएं, तो पारी खास बन जाती है. इस फॉर्मेट में कुछ बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि 30 से ज्यादा गेंदें भी शतक के लिए काफी नहीं लगीं. अब भारत के अभिषेक शर्मा ने भी इस रिकॉर्ड लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में शतक लगाकर तहलका मचा दिया. लेकिन क्या आप जानते हैं कि टी20 इंटरनेशनल में उनसे भी कम गेंदों में शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में शामिल 7 बल्लेबाजों के बारे में.

इस लिस्ट में सबसे ऊपर एस्टोनिया के साहिल चौहान का नाम है. उन्होंने जून 2024 में साइप्रस के खिलाफ सिर्फ 27 गेंदों में शतक पूरा किया था. उनकी पारी में 18 छक्के शामिल थे. इसी के साथ उन्होंने पुरुष टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया. हालांकि, अगर सिर्फ फुल मेंबर देशों की बात करें तो अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं.

मुहम्मद फहाद

दूसरे नंबर पर तुर्की के मुहम्मद फहाद हैं. उन्होंने जुलाई 2025 में बुल्गारिया के खिलाफ खेलते हुए महज 29 गेंदों में शतक जड़ा था. इस पारी के साथ उन्होंने टी20 इंटरनेशनल के सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अपनी जगह बनाई.

अभिषेक शर्मा

भारत के अभिषेक शर्मा ने 17 सितंबर 2026 को अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और 34 गेंदों पर 108 रन बनाए. उनकी पारी में 9 चौके और 11 छक्के शामिल रहे. इसके साथ ही अभिषेक भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.

जान निकोल लॉफ्टी-ईटन

नामीबिया के जान निकोल लॉफ्टी-ईटन ने फरवरी 2024 में नेपाल के खिलाफ 33 गेंदों में शतक लगाया था. उस समय उनकी इस पारी ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का नया रिकॉर्ड बनाया था.

सिकंदर रजा

जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने अक्टूबर 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 33 गेंदों में शतक पूरा किया था. उनकी इस पारी में 15 छक्के शामिल रहे. 33 गेंदों में शतक लगाने के वजह से उनका नाम भी इस खास रिकॉर्ड लिस्ट में दर्ज है.

फिन एलन

न्यूजीलैंड के फिन एलन भी 33 गेंदों में शतक लगाने वाले बल्लेबाजों में शामिल हैं. उन्होंने 2026 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये कारनामा किया था. इस पारी के साथ वो सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में जगह बनाने में सफल रहे.

नेपाल के कुशल मल्ला ने सितंबर 2023 में मंगोलिया के खिलाफ 34 गेंदों में शतक जड़ा था. उस समय वो टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने थे. लेकिन बाद में उनका ये रिकॉर्ड टूट गया.

इस तरह टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड फिलहाल साहिल चौहान के नाम है, जिन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में शतक पूरा किया था. वहीं अभिषेक शर्मा 30 गेंदों में शतक लगाकर इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं और भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

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