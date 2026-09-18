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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्ससबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड', युवराज के बराबर अभिषेक शर्मा; देखें टॉप-10 लिस्ट

सबसे ज्यादा 'प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड', युवराज के बराबर अभिषेक शर्मा; देखें टॉप-10 लिस्ट

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव सबसे आगे हैं, जबकि अभिषेक शर्मा 7 अवॉर्ड के साथ युवराज सिंह की बराबरी पर पहुंच गए हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 18 Sep 2026 09:23 PM (IST)
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टी20 क्रिकेट में किसी खिलाड़ी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिलना उसके मैच में किए गए शानदार प्रदर्शन को दिखाता है. भारतीय क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अपने प्रदर्शन के दम पर इस अवॉर्ड को कई बार अपने नाम किया है. इस लिस्ट में सूर्यकुमार यादव सबसे आगे हैं, जबकि अभिषेक शर्मा ने दिग्गज युवराज सिंह की बराबरी कर ली है.

सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सूर्यकुमार यादव 17 अवॉर्ड के साथ पहले नंबर पर हैं. उनके बाद विराट कोहली का नाम आता है.  कोहली ने 16 बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया है. वहीं रोहित शर्मा 14 अवॉर्ड के साथ तीसरे नंबर पर हैं. वहीं अभिषेक शर्मा अपने छोटे से करियर में सात बार यह कमाल कर चुके हैं. 

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अक्षर, हार्दिक और बुमराह के 8-8 अवॉर्ड

इसके बाद अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह का नाम आता है. तीनों खिलाड़ियों ने 8-8 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है. यानी इस स्थान पर तीनों के आंकड़े बराबर हैं.

अभिषेक ने युवराज की बराबरी की

अभिषेक शर्मा के नाम 7 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड दर्ज हैं. इसी के साथ उन्होंने भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह की बराबरी कर ली है. युवराज सिंह ने भी 7 बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया है. अभिषेक और युवराज के अलावा ईशान किशन और कुलदीप यादव के नाम भी 7-7 अवॉर्ड दर्ज हैं.

संजू सैमसन के नाम 5 अवॉर्ड

इस में संजू सैमसन का नाम भी शामिल है. उन्होंने 5 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता है. इस तरह लिस्ट में सूर्यकुमार यादव सबसे आगे हैं, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं. वहीं 8 अवॉर्ड के साथ अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह के बाद 7-7 अवॉर्ड वाले खिलाड़ियों में अभिषेक शर्मा, युवराज सिंह, ईशान किशन और कुलदीप यादव शामिल हैं.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 18 Sep 2026 09:23 PM (IST)
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