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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्ससूर्यकुमार यादव ने श्रीलंकाई दिग्गज के लिए मजे, वीडियो हुआ वायरल

सूर्यकुमार यादव ने श्रीलंकाई दिग्गज के लिए मजे, वीडियो हुआ वायरल

श्रीलंकाई दिग्गज सनथ जयसूर्या को देखकर सूर्यकुमार यादव ने ऐसा सवाल पूछ दिया कि दोनों की बातचीत का वीडियो वायरल हो गया. सूर्या ने जयसूर्या के जमकर मजे लिए.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 26 Aug 2026 01:41 PM (IST)
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सूर्यकुमार यादव अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर सनथ जयसूर्या के साथ कुछ ऐसा ही किया. कोलंबो में एक कार्यक्रम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सूर्यकुमार जयसूर्या की फिटनेस की तारीफ करते हुए उनसे मजेदार सवाल करते नजर आए. 

जयसूर्या को देखकर सूर्या ने ली चुटकी

वायरल वीडियो में सूर्यकुमार यादव सूट पहने नजर आ रहे हैं. वह सनथ जयसूर्या के पास जाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि वह काफी फिट नजर आ रहे हैं. इसके बाद सूर्या ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या वह फिर से क्रिकेट में वापसी की तैयारी कर रहे हैं. सूर्यकुमार ने कहा, "आप फिट दिख रहे हैं, कमबैक की कोशिश कर रहे हैं क्या?" उनकी इस बात पर जयसूर्या मुस्कुराते हुए नजर आए. दोनों के बीच हुई यह छोटी सी बातचीत वहां मौजूद लोगों को भी काफी पसंद आई. 

 

57 साल की उम्र में भी फिट दिखते हैं जयसूर्या

सनथ जयसूर्या की उम्र 57 साल है, लेकिन वह अभी भी काफी फिट नजर आते हैं. यही देखकर सूर्यकुमार ने उनकी टांग खींचते हुए कमबैक को लेकर सवाल कर दिया. जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेला है. खासकर उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने 90 के दशक और 2000 के शुरुआती दौर में क्रिकेट की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाई थी. संन्यास के बाद भी वह श्रीलंकाई क्रिकेट से जुड़े रहे हैं और टीम के कोच की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. 

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कोलंबो में हुई दोनों की मुलाकात

सूर्यकुमार यादव इन दिनों कोलंबो में हैं. वह वहां JITO Premier League से जुड़े एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात श्रीलंका के पूर्व कप्तान जयसूर्या से हुई. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी सहज माहौल नजर आ रहा है. सूर्या का मजाकिया सवाल सुनकर जयसूर्या भी मुस्कुराते दिखे. वीडियो सामने आने के बाद फैंस को दोनों दिग्गजों की यह मुलाकात काफी पसंद आ रही है. 

सूर्या खुद भी कमबैक की राह देख रहे

दिलचस्प बात यह है कि जिस खिलाड़ी से सूर्यकुमार ने कमबैक को लेकर मजाक किया, खुद सूर्या भी इस समय भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं. खराब फॉर्म के बाद उन्हें भारत की मौजूदा टी20 टीम से बाहर किया गया है. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम में उनकी वापसी का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है. घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने पर उनके चयन पर फिर विचार किया जा सकता है. ऐसे में जयसूर्या से किया गया सूर्या का यह मजाक सोशल मीडिया पर और भी दिलचस्प लग रहा है.  

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 26 Aug 2026 01:41 PM (IST)
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