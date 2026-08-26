सूर्यकुमार यादव ने श्रीलंकाई दिग्गज के लिए मजे, वीडियो हुआ वायरल

सूर्यकुमार यादव अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर सनथ जयसूर्या के साथ कुछ ऐसा ही किया. कोलंबो में एक कार्यक्रम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में सूर्यकुमार जयसूर्या की फिटनेस की तारीफ करते हुए उनसे मजेदार सवाल करते नजर आए.

जयसूर्या को देखकर सूर्या ने ली चुटकी

वायरल वीडियो में सूर्यकुमार यादव सूट पहने नजर आ रहे हैं. वह सनथ जयसूर्या के पास जाते हैं और उन्हें देखकर कहते हैं कि वह काफी फिट नजर आ रहे हैं. इसके बाद सूर्या ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या वह फिर से क्रिकेट में वापसी की तैयारी कर रहे हैं. सूर्यकुमार ने कहा, "आप फिट दिख रहे हैं, कमबैक की कोशिश कर रहे हैं क्या?" उनकी इस बात पर जयसूर्या मुस्कुराते हुए नजर आए. दोनों के बीच हुई यह छोटी सी बातचीत वहां मौजूद लोगों को भी काफी पसंद आई.

Suryakumar Yadav and Sanath Jayasuriya during an event in Colombo.



Sanath to Surya There is always an element of humour when suryakumar Yadav is around.



Surya to Sanath: Getting fitter, trying to make a comeback 😂 pic.twitter.com/AHPlGHCORd — 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) August 25, 2026

57 साल की उम्र में भी फिट दिखते हैं जयसूर्या

सनथ जयसूर्या की उम्र 57 साल है, लेकिन वह अभी भी काफी फिट नजर आते हैं. यही देखकर सूर्यकुमार ने उनकी टांग खींचते हुए कमबैक को लेकर सवाल कर दिया. जयसूर्या ने श्रीलंका के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेला है. खासकर उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने 90 के दशक और 2000 के शुरुआती दौर में क्रिकेट की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाई थी. संन्यास के बाद भी वह श्रीलंकाई क्रिकेट से जुड़े रहे हैं और टीम के कोच की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं.

यह भी पढ़ें- वैभव और यशस्वी को कड़ी सजा... संजय मांजरेकर का विवादित पोस्ट

कोलंबो में हुई दोनों की मुलाकात

सूर्यकुमार यादव इन दिनों कोलंबो में हैं. वह वहां JITO Premier League से जुड़े एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात श्रीलंका के पूर्व कप्तान जयसूर्या से हुई. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी सहज माहौल नजर आ रहा है. सूर्या का मजाकिया सवाल सुनकर जयसूर्या भी मुस्कुराते दिखे. वीडियो सामने आने के बाद फैंस को दोनों दिग्गजों की यह मुलाकात काफी पसंद आ रही है.

सूर्या खुद भी कमबैक की राह देख रहे

दिलचस्प बात यह है कि जिस खिलाड़ी से सूर्यकुमार ने कमबैक को लेकर मजाक किया, खुद सूर्या भी इस समय भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद लगाए हुए हैं. खराब फॉर्म के बाद उन्हें भारत की मौजूदा टी20 टीम से बाहर किया गया है. हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम में उनकी वापसी का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ है. घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाने पर उनके चयन पर फिर विचार किया जा सकता है. ऐसे में जयसूर्या से किया गया सूर्या का यह मजाक सोशल मीडिया पर और भी दिलचस्प लग रहा है.

यह भी पढ़ें- गिल या पंत नहीं, 2026 में इस भारतीय ने बनाए हैं टेस्ट में सबसे ज्यादा रन