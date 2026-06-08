सूर्यकुमार यादव क्या मुंबई इंडिंयस से भी होने वाले हैं बाहर? X पर किया अनफॉलो

बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड T20 सीरीज दौरे से सूर्यकुमार यादव को बाहर कर दिया है. साथ में, सूर्यकुमार यादव को T20 टीम की कप्तानी संभालने से भी हटा दिया गया. इसी बीच सूर्यकुमार यादव की उनकी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस से भी विदाई के संकेत मिल रहे है. सूर्यकुमार यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस को अनफॉलो कर दिया और टीम से जुड़े सभी पोस्ट भी डिलीट कर दिए.

सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्यकुमार यादव की मुंबई इंडियंस की जर्सी पहनी हुई फोटो भी गायब है. इन सभी हरकतों को देख कर ऐसा माना जा रहा है कि मुंबई इंडियंस टीम से भी उनकी विदाई लगभग तय है. लेकिन दूसरी तरफ सूर्यकुमार यादव की वाइफ देविशा शेट्टी ने अभी भी मुंबई इंडियंस को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया हुआ है.

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सूर्यकुमार यादव किस टीम में जाएंगे?

मुंबई इंडियंस ने इस 2026 आईपीएल सीजन में सूर्यकुमार यादव को 16.25 करोड़ में खरीदा था. 2018 से वह अपनी टीम मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते आ रहे है. रिपोर्टस के मुताबिक मुंबई इंडियंस टीम से विदाई के बाद सूर्याकुमार यादव अपनी पुरानी टीम केकेआर में वापसी कर सकते है. केकेआर को वैसे भी टॉप ऑर्डर में भारतीय बल्लेबाज़ की जरूरत है. केकेआर के अलावा चैन्नई सुपर किंग्स भी सुर्यकुमार यादव को लेकर आगे बढ़ सकती है.

मुंबई इंडियंस में सूर्यकुमार का प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव का अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस को लेकर प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा. 2011 में सूर्यकुमार यादव ने अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के लिए शुरूआत की थी. लेकिन उस दौरान उनको सिर्फ 1 मैच में खेलने का मौका मिला. इसके बाद वह केकेआर टीम मे चले गए.

2018 में उन्होंने अपनी आईपीएल टीम मुंबई में वापसी की. मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाज़ी करते हए, 127 मैचों में सूर्यकुमार यादव कुल 4020 रन बना चुके है. वहीं केकेआर की तरफ से बल्लेबाज़ी करते हुए 60 मैचों में कुल 684 रन बना चुके है.

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