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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सSuchika Tariyal रोती रहीं, क्यों छीना गया फाइनल का टिकट? वजह हैरान कर देगी

Suchika Tariyal रोती रहीं, क्यों छीना गया फाइनल का टिकट? वजह हैरान कर देगी

सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. वो एशियन गेम्स में पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय MMA एथलीट हैं. मगर उनका सेमीफाइनल मैच विवादों में घिर गया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 21 Sep 2026 01:23 PM (IST)
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सुचिका तरियाल ने एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया. सुचिका मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में एशियन गेम्स मेडल जीतने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई हैं. उन्होंने महिलाओं की 60 किलोग्राम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता. सेमीफाइनल में उनका सामना सिंगापुर की टेओ हुई हून से हुआ. यह मुकाबला बड़े विवाद का कारण बन गया है, क्योंकि पहले परिणाम हून के पक्ष में गया था, लेकिन बाद में मुकाबला ड्रॉ घोषित कर दिया गया.

दरअसल समय पूरा होने तक विजेता का फैसला नहीं हो पाया था. इसलिए मुकाबले में एक मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया. आखिरी मिनट में टियो ने जबरदस्त अटैक किया, वहीं भारतीय एथलीट ने टेकडाउन कर एक बार फिर मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया. मुकाबला जब समाप्त हुआ तो दोनों एथलीट सेलिब्रेट कर अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे थे.

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भारत ने किया विरोध, 700 ग्राम से निकला रिजल्ट

जब परिणाम सिंगापुर की टेओ हुई हून के पक्ष में गया, तो भारतीय खेमे ने इसका विरोध किया. सामान्यतः इस तारक के मैच का फैसला 3 जजों वाला पैनल करता है, लेकिन भारत की अपील के बाद 10 जजों ने इसकी समीक्षा की. अंत में मुकाबले को ड्रॉ घोषित कर दिया गया और फैसला वजन के आधार पर हुआ. मैच के दिन जब सुबह दोनों एथलीटों का वजन हुआ, तब तरियाल का वजन सिंगापुर की एथलीट से 700 ग्राम अधिक था. इस आधार पर सिंगापुर की एथलीट को विजेता घोषित किया गया.

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रोती रहीं सुचिका

जब सिंगापुर की एथलीट को विजेता घोषित किया गया, तब सुचिका निराशा में मैट पर ही बैठ गईं. टेओ हुई हून ने भारतीय एथलीट से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन सुचिका ने मना कर दिया.  सुचिका मैट पर बैठकर रो रही थीं, अंत में एक भारतीय कोच आए और सुचिका को मैट से बाहर ले गए.

सुचिका तरियाल के निराश होने की वजह साफ थी. दोनों फाइटर एक-दूसरे पर बरस पड़े थे और तय समय के भीतर जज विजेता का फैसला नहीं कर पाए थे. वहीं एक मिनट के अतिरिक्त समय में सिंगापुर की एथलीट ने चाहे आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन सुचिका ने भी जबरदस्त टेकडाउन किया था. फिर भी फैसला अपने पक्ष में ना आने से सुचिका निराश हो गई थीं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 21 Sep 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Asian Games Asian Games 2026 Suchika Tariyal
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