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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सSRH vs LSG: लियाम लिविंग्स्टन ने किया SRH के लिए डेब्यू, लखनऊ सुपर जायंट्स में भी कई बदलाव; देखें प्लेइंग 11

SRH vs LSG: लियाम लिविंग्स्टन ने किया SRH के लिए डेब्यू, लखनऊ सुपर जायंट्स में भी कई बदलाव; देखें प्लेइंग 11

SRH vs LSG: इंडियन प्रीमियर लीग में आज डबल हेडर का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जा रहा है. देखें दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ खेल रही हैं.

By : शिवम | Updated at : 05 Apr 2026 03:30 PM (IST)
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IPL 2026 का 10वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. उनसे टॉस पर जब पूछा गया कि क्या वह आज भी ओपनिंग करेंगे? तो उन्होंने कहा, "ये आपको पता चल जाएगा." लियाम लिविंग्स्टन आज SRH के लिए पहला मैच खेल रहे हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद ने आज दो बदलाव किए हैं. उन्होंने लियाम लिविंग्स्टन के साथ हर्षल पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया है, जिनका इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है. लखनऊ सुपर जायंट्स की एकादश में 3 बदलाव हुए हैं, उन्होंने एम सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी और आवेश खान को प्लेइंग 11 में शामिल किया है.

सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (कप्तान, विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट.

लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11

मिचेल मार्श, एडन मार्क्रम, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मोहम्मद शमी, आवेश खान, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, एम सिद्धार्थ.

SRH vs LSG हेड टू हेड

अभी तक 6 बार सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स एक दूसरे से भिड़ी है. लखनऊ का पलड़ा भारी रहा है. 4 मैच लखनऊ और 2 मैच हैदराबाद ने जीते हैं. लखनऊ के खिलाफ हैदराबाद का सर्वाधिक स्कोर 206 और हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ का सर्वाधिक स्कोर 205 का है.

राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पिच रिपोर्ट

राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है. आज एक हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. यहां अच्छा बाउंस देखने को मिलता है, जो बल्लेबाजों को शॉट खेलने में मदद करता है. दोपहर में होने वाले इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सही रह सकता है.

लाइव कहां देखें SRH vs LSG मैच?

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर हो रहा है. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 05 Apr 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
SRH Vs LSG SunRisers Hyderabad INDIAN PREMIER LEAGUE LUCKNOW SUPER GIANTS IPL 2026
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