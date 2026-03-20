SRH को डबल झटका! पैट कमिंस के बाद एक और खिलाड़ी हुआ IPL 2026 से बाहर, क्या करेंगी काव्या मारन?

आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले सरनराइजर्स हैदराबाद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. टीम को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. इससे पहले टीम के नियमित कप्तान पैट कमिंस भी चोट के कारण बाहर चल रहे हैं.

पहला IPL खेलने से पहले ही बाहर हुए एडवर्ड्स

25 साल के जैक एडवर्ड्स को SRH ने IPL 2026 ऑक्शन में 3 करोड़ रुपये में खरीदा था. यह उनका पहला आईपीएल सीजन होने वाला था, लेकिन चोट ने उनका सपना अधूरा छोड़ दिया. जानकारी के मुताबिक, वह फरवरी 2026 में खेले गए शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए थे और अभी तक पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं.

टी20 करियर पर एक नजर

अगर उनके टी20 रिकॉर्ड की बात करें, तो एडवर्ड्स ने अब तक 77 घरेलू टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 853 रन बनाए हैं. उनका औसत 16.09 और स्ट्राइक रेट 121.51 रहा है. गेंदबाजी में भी उन्होंने 52 विकेट लिए हैं, जहां उनका औसत 23.85 है. यानी वह एक संतुलित ऑलराउंडर के रूप में वह टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते थे.

कमिंस की चोट ने बढ़ाई परेशानी

SRH के नियमित कप्तान पैट कमिंस भी इस समय पूरी तरह फिट नहीं हैं. उन्हें 2025-26 एशेज सीरीज के दौरान पीठ (लोअर बैक) में लंबर बोन स्ट्रेस इंजरी हुई थी. इसी वजह से वह आईपीएल 2026 के शुरुआती मुकाबलों से बाहर रहेंगे. हालांकि उम्मीद की जा रही है कि वह टूर्नामेंट के बाद के चरण में टीम से जुड़ सकते हैं.

नए कप्तान का ऐलान

कमिंस की गैरमौजूदगी में टीम मैनेजमेंट ने नई लीडरशिप ग्रुप तैयार किया है. ईशान किशन को अंतरिम कप्तान बनाया गया है, जबकि अभिषेक शर्मा को उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

जैक एडवर्ड्स के बाहर होने से टीम के बैलेंस पर असर पड़ा है. वह बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी योगदान दे सकते थे. ऐसे में SRH अब उनके विकल्प के तौर पर एक नए ऑलराउंडर की तलाश कर रही है.

काव्या मारन की बढ़ी टेंशन

टीम की मालकिन काव्या मारन के लिए यह लगातार दूसरी बड़ी चिंता है. एक के बाद एक खिलाड़ी चोटिल होने से टीम की रणनीति प्रभावित हो सकती है.

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