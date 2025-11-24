5000+ खिलाड़ी, 400 मेडल और..., आज से शुरू खेलो इंडिया गेम्स का रोमांच, ओपनिंग सेरेमनी में जमा रंग

जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन समारोह हुआ है. खेल मंत्री मनसुख मांडविया और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीप जलाकर खेलों का उद्घाटन किया. यह खेलो इंडिया गेम्स का पांचवां संस्करण है, जिसका आयोजन राजस्थान में होगा.

देशभर की 232 यूनिवर्सिटी से आने वाले 5,000 से अधिक छात्र इन खेलों में भाग ले रहे हैं. बताते चलें कि ये खेल 24 नवंबर-5 दिसंबर तक चलेंगे. उद्घाटन समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश भी पढ़ा गया. उद्घाटन समारोह के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया का आभार जताया कि राजस्थान को इन खेलों की मेजबानी सौंपी गई.

ओपनिंग सेरेमनी में राजस्थान की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया और देश के कई नामी कलाकारों ने समारोह में अपनी प्रदर्शनी से चार चाँद लगाए. खेलों का आयोजन 7 शहरों में होगा, जिनके नाम जयपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर हैं.

23 खेल खेले जाएंगे, 5 हजार से अधिक एथलीट भाग लेंगे, जो 400 से अधिक गोल्ड मेडल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे होंगे. बताते चलें कि ये पहली बार है जब राजस्थान खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कर रहा है. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी इससे पहले ओडिशा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और चौथे संस्करण का आयोजन उत्तर-पूर्वी राज्यों ने मिलकर किया था.

उद्घाटन समारोह के समय हजारों की संख्या में भीड़ मैदान में मौजूद रही. खेलमंत्री मनसुख मांडविया और सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं. इसी बीच खिलाड़ियों और अन्य लोगों का स्वागत राजस्थान के खेलमंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ ने किया.

