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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सअफ्रीका के सामने ऑस्ट्रेलिया का सरेंडर, 15 रन पर गिरे 4 विकेट; मिली शर्मनाक हार

अफ्रीका के सामने ऑस्ट्रेलिया का सरेंडर, 15 रन पर गिरे 4 विकेट; मिली शर्मनाक हार

दक्षिण अफ्रीका ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 67 रन से हराया. 298 रन के टारगेट के जवाब में ऑस्ट्रेलिया 230 रन पर ही ऑलआउट हो गया. टीम ने 4 विकेट सिर्फ 15 रन के स्कोर पर गंवाए.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 24 Sep 2026 10:25 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया के लिए अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे का अंत बेहद खराब रहा. 298 रन के टारगेट का पीछा करते हुए टीम ने एक समय तक मैच में अपनी पकड़ बनाए रखी, लेकिन आखिरी समय में लगातार विकेट गिरने लगे. ऑस्ट्रेलिया ने अपने आखिरी चार विकेट सिर्फ 15 रन के अंदर गंवा दिए और पूरी टीम 230 रन पर ऑलआउट हो गई. दक्षिण अफ्रीका ने 67 रन से मैच जीत लिया.

गुरुवार (24 सितंबर) को हुए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 297 रन बनाए. टीम के लिए मैथ्यू ब्रीट्जके ने सबसे ज्यादा 112 रन बनाए. उन्होंने 106 गेंदों की पारी में 14 चौके और 2 छक्के लगाए. उनकी शानदार पारी से दक्षिण अफ्रीका बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहा.

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यानसेन ने भी जमाया रंग

मार्को यानसेन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की. उन्होंने 59 गेंदों में 75 रन बनाए. ब्रीट्जके और यानसेन ने मिलकर छठे विकेट के लिए 107 रन जोड़े. इस साझेदारी ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को संभाल लिया और टीम को 297 रन तक पहुंचाने में मदद की.

मार्श ने बनाए 60 रन

298 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल मार्श ने 60 रन बनाए. मैट रेनशॉ ने भी 44 रन की पारी खेली. दोनों ने टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन दूसरे बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सके.

इस दौरान अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. केशव ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए. इस दौरान उन्होंने 9.2 ओवर में सिर्फ 20 रन खर्चे. उनके 2 ओवर मेडन भी रहे. बाकी कार्बिन बॉश और ब्योर्न फोर्टुइन ने 2-2, जबकि गेराल्ड कोएत्जी और मार्को यानसन ने 1-1 विकेट अपनी झोली में डाला.

आखिर में बिखर गई ऑस्ट्रेलिया की टीम

ऑस्ट्रेलिया के आखिरी चार विकेट सिर्फ 15 रन के अंदर गिर गए. इसके बाद टीम 230 रन पर ऑलआउट हो गई. दक्षिण अफ्रीका ने 67 रन से पहला वनडे जीतकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. 

 

यह भी पढ़ें: शतक से चमके मैथ्यू ब्रीट्जके, कुचले सब रिकॉर्ड; सबसे ज्यादा रन वाले बने बल्लेबाज

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 10:19 PM (IST)
Tags :
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