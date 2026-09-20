स्मृति मंधाना T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं, रचा इतिहास

स्मृति मंधाना का बल्ला जब चलता है तो रिकॉर्ड अपने आप पीछे छूटते जाते हैं. एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ उतरते ही मंधाना ने एक और बड़ा इतिहास रच दिया. उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को पीछे छोड़कर महिला T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. पारी की शुरुआत करने उतरी मंधाना को इस रिकॉर्ड के लिए सिर्फ 8 रन की जरूरत थी. उन्होंने बांग्लादेश की गेंदबाज मारुफा अख्तर की गेंद पर चौका लगाकर तीसरे ओवर में यह मुकाम हासिल कर लिया. मंधाना ने अपनी 171वीं T20I पारी में सूजी बेट्स के 4758 रन के आंकड़े को पीछे छोड़ा.

मंधाना के नाम अब 4765 रन दर्ज हैं. उन्होंने ये रिकॉर्ड 178वें T20I मैच में बनाया. वहीं सूजी बेट्स ने 178 पारियों में 4758 रन बनाए थे. मंधाना के T20I करियर में दो शतक और 36 अर्धशतक भी दर्ज हैं.

100 छक्के पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला

मंधाना ने इस मुकाबले के दौरान एक और खास उपलब्धि हासिल की. महिला T20I में 100 छक्के पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गईं. उनके नाम अब इस फॉर्मेट में 100 छक्के दर्ज हैं. उनके कुछ देर बाद ही शेफाली वर्मा ने भी यह मुकाम हासिल कर लिया.

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इस महीने बना चुकी हैं कई बड़े रिकॉर्ड

मंधाना के लिए सितंबर का महीना रिकॉर्ड से भरा रहा है. इससे पहले एशिया कप में हांगकांग के खिलाफ उन्होंने 64 गेंदों पर 124 रन की शानदार पारी खेली थी. इस पारी के दौरान उन्होंने मिताली राज को पीछे छोड़कर महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था. उनके नाम उस समय 10,880 अंतरराष्ट्रीय रन हो गए थे.

124 रन की ये पारी मंधाना का T20I में दूसरा शतक और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 18वां शतक था. इसके साथ ही उन्होंने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में मेग लैनिंग को भी पीछे छोड़ दिया था.

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