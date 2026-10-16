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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सइंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाली महिला कौन?

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी जड़ने वाली महिला कौन?

मेंस क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी लगाई थीं. मगर महिला क्रिकेट की सचिन तेंदुलकर कौन है? किस महिला क्रिकेटर के नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 16 Oct 2026 02:18 PM (IST)
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महिला क्रिकेट में शतक लगाने के मामले में भारत की स्मृति मंधाना और दक्षिण अफ्रीका की लौरा वुल्वार्ट के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. दोनों बल्लेबाजों ने अपने प्रदर्शन से खास पहचान बनाई है और अब इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने के मामले में बराबरी पर हैं. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग भी इस सूची में ज्यादा पीछे नहीं हैं. उनके नाम भी कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं.

स्मृति मंधाना ने टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को मिलाकर कुल 18 शतक लगाए हैं. वो भारतीय महिला टीम की प्रमुख बल्लेबाजों में शामिल हैं और अब ऑल-फॉर्मेट कप्तान भी बन गई हैं. अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर स्मृति कई बार टीम को मुश्किल हालातों से बाहर निकाल चुकी हैं. उनके नाम दर्ज ये शतक उनकी लगातार अच्छी बल्लेबाजी और बड़े मैचों में रन बनाने की क्षमता को दिखाते हैं.

लौरा वुल्वार्ट ने भी की बराबरी

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वुल्वार्ट भी इस रिकॉर्ड में स्मृति मंधाना के साथ खड़ी हैं. उनके नाम भी इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 शतक दर्ज हैं. लौरा ने 15 सितंबर 2026 को जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में बिना आउट हुए 126 रन की शानदार पारी खेली थी. उन्होंने 62 गेंदों में ये रन बनाए, जिसमें 16 चौके और 4 छक्के शामिल थे. इस शतक के साथ लौरा ने स्मृति की बराबरी कर ली.

मेग लैनिंग के नाम 17 शतक

इस में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग हैं. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 17 शतक लगाए हैं. लैनिंग ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कई शानदार पारियां खेलीं और अपनी टीम को कई अहम मुकाबलों में जीत दिलाने में भूमिका निभाई. फिलहाल वो स्मृति मंधाना और लौरा वुल्वार्ट से एक शतक पीछे हैं.

कौन है सबसे आगे?

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में स्मृति मंधाना और लौरा वुल्वार्ट संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं. दोनों के नाम 18-18 शतक हैं, जबकि मेग लैनिंग 17 शतकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबलों में कौन-सी बल्लेबाज सबसे पहले अपना शतक बढ़ाकर इस में आगे निकलती है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ वनडे खेलने के लिए BCCI से कितना पैसा लेते हैं रोहित और विराट?

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 02:18 PM (IST)
Tags :
Women's Cricket Laura Wolvaardt Smirti Mandhana
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