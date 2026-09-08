इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज

इस साल वनडे क्रिकेट में कई बल्लेबाजों का बल्ला जमकर चला है. इस साल में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो भारत के शुभमन गिल इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं. उनके अलावा इंग्लैंड, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और नेपाल के बल्लेबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है.

शुभमन गिल इस साल वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 9 मैचों में 561 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका प्रदर्शन काफी शानदार रहा है. गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ 154 रन की बड़ी पारी भी खेली थी. इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने तीन मैचों में 80, 31 और 77 रन बनाए.

इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट 496 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने इस साल 6 मैचों में ये रन बनाए हैं. श्रीलंका के खिलाफ जनवरी में रूट ने 75, 61 और नाबाद 111 रन की पारियां खेली. इसके बाद भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उनका बल्ला खूब चला.

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तंजीद हसन 486 रन

बांग्लादेश के तंजीद हसन 486 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं. उन्होंने इस साल 12 मैचों में यह रन बनाए हैं. लगातार अच्छी पारियों की वजह से वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं.

डेरिल मिचेल 473 रन

न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल 473 रन बनाकर चौथे नंबर पर हैं. उन्होंने 6 मैचों में ये रन बनाए हैं. मिचेल ने इस साल वनडे में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी वजह से वो टॉप-5 में शामिल हैं. नेपाल के दीपेंद्र सिंह ऐरी ने भी इस साल वनडे में अच्छा प्रदर्शन किया है. वो 444 रन के साथ पांचवें नंबर पर हैं. उन्होंने 12 मैचों में ये रन बनाए हैं. बांग्लादेश के तौहीद हृदोय 433 रन के साथ छठे नंबर पर हैं. उन्होंने इस साल 12 मैच खेले हैं और लगातार रन बनाकर इस लिस्ट में जगह बनाई है.

भारत के विराट कोहली 384 रन के साथ सातवें नंबर पर हैं. उन्होंने इस साल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे खेले हैं. इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों में उन्होंने 5, 65 और 74 रन बनाए थे.

इस तरह इस साल अब तक वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में शुभमन गिल सबसे आगे हैं. टॉप-7 में भारत के गिल और विराट कोहली के अलावा बांग्लादेश के दो बल्लेबाज भी शामिल हैं.

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