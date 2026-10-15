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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सश्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा टी20 हारने वाले कप्तानों की शर्मनाक लिस्ट में शामिल

श्रेयस अय्यर सबसे ज्यादा टी20 हारने वाले कप्तानों की शर्मनाक लिस्ट में शामिल

भारतीय टी20 कप्तानों में श्रेयस अय्यर 8 हार के साथ सूर्यकुमार यादव के बराबर हैं. जानें एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के भी हार का रिकॉर्ड.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 15 Oct 2026 04:23 PM (IST)
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टी20 क्रिकेट में कप्तानी करना आसान नहीं होता. यहां कुछ ही ओवरों में मैच का रुख बदल जाता है और कप्तान का एक फैसला भी टीम पर भारी पड़ सकता है. भारतीय क्रिकेट में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने टी20 टीम की कमान संभाली है. अब श्रेयस अय्यर का नाम भी उन भारतीय कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनकी कप्तानी में टीम को सबसे ज्यादा हार मिली हैं.

आंकड़ों के मुताबिक, श्रेयस अय्यर ने भारत की कप्तानी करते हुए 19 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. इनमें टीम को 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. वह इस आंकड़े के साथ अय्यर सूर्यकुमार यादव के बराबर पहुंच गए हैं. लेकिन, सूर्यकुमार ने 50 मैचों में कप्तानी की है, जबकि अय्यर ने सिर्फ 19 मैचों में टीम की कमान संभाली है.

एमएस धोनी के नाम सबसे ज्यादा हार

इस लिस्ट में महेंद्र सिंह धोनी पहले नंबर पर हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने 70 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें 28 मुकाबलों में टीम को हार मिली. विराट कोहली इस मामले में दूसरे नंबर पर हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने 48 मैच खेले और 16 में हार का सामना किया.

रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने 62 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले. इनमें 12 मुकाबलों में टीम को हार मिली. वहीं, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत को 50 मैचों में 8 हार मिली हैं. श्रेयस अय्यर भी 8 हार के साथ इस सूची में शामिल हैं.

हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड बेहतर

हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत ने 16 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले, जिनमें 5 मुकाबलों में हार मिली. इस तरह दिए गए आंकड़ों के अनुसार, हार की संख्या के मामले में धोनी सबसे आगे हैं, जबकि विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं.

लेकिन, कप्तान के प्रदर्शन को सिर्फ हार की संख्या से नहीं आंकना चाहिए. इसके लिए ये देखना भी जरूरी है कि टीम ने कितने मैच जीते और कुल कितने मुकाबलों में कप्तानी की. श्रेयस अय्यर के लिए भी आगे के मैचों में जीत हासिल करना इस रिकॉर्ड को बेहतर बनाने का मौका होगा.

 

यह भी पढ़ें: 6,000 sq ft...टेम्प्रेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल... ऐसा है रोहित शर्मा का लग्जरी अपार्टमेंट

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 04:27 PM (IST)
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