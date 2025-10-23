हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'सरफराज खान को उनके धर्म की वजह से नहीं किया गया सलेक्ट', इस विवाद के बीच आखिर कहां है ये खिलाड़ी, जान लीजिए

'सरफराज खान को उनके धर्म की वजह से नहीं किया गया सलेक्ट', इस विवाद के बीच आखिर कहां है ये खिलाड़ी, जान लीजिए

इंडिया ए टीम से बाहर रहने के बाद सरफराज खान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. ओवैसी और कांग्रेस प्रवक्‍ता शमा मोहम्मद ने इस मामले को धर्म से जोड़ते हुए भारतीय क्रिकेट चयन पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Oct 2025 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

भारत के उभरते बल्लेबाज सरफराज खान एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार बल्लेबाजी की वजह से नहीं, बल्कि सलेक्शन न होने की वजह से. जब से उन्हें साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ दो मल्टी-डे मैचों की सीरीज के लिए इंडिया ए टीम में जगह नहीं मिली, तब से सोशल मीडिया पर एक नया बवाल मचा हुआ है. असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस प्रवक्‍ता शमा मोहम्मद ने इस मामले को धर्म से जोड़ते हुए भारतीय क्रिकेट चयन प्रकृिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उनके सिलेक्शन को हिंदु-मुस्लिम एंगल से जोड़ा जा रहा है.

छिड़ी राजनीतिक जंग, ओवैसी और शमा मोहम्मद का हमला

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चयनकर्ताओं से पूछा कि आखिर सरफराज खान को इंडिया ए टीम में जगह क्यों नही दी गई? उनके बयान ने यह संकेत दिया कि चयन प्रक्रिया में शायद धार्मिक भेदभाव हो रहा है और उनके मुस्लिम होने के कारण उन्हें टीम में जगह नही दी जा रही है.

इसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी ट्वीट कर सवाल उठाया कि क्या सरफराज को उनके “सरनेम” की वजह से नजरअंदाज किया गया? उन्होंने यहां तक कह दिया कि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की सोच पर भी सवाल उठाना चाहिए. हालांकि, इन आरोपों का अभी तक किसी ने आधिकारिक तौर पर जवाब नहीं दिया है.

आखिर कहां है सरफराज खान?

जब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, उस वक्त सरफराज खान मैदान पर पसीना बहा रहे हैं. वह इन दिनों रणजी ट्रॉफी में मुंबई की ओर से खेल रहे हैं. हाल ही में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के खिलाफ मैच में पहली पारी में 42 रन और दूसरी पारी में 32 रन बनाए थे.

25 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी का दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है, जिसमें मुंबई की टीम छत्तीसगढ़ के खिलाफ भिड़ेगी, और सरफराज इसमें खेलते हुए नजर आएंगे.

फिटनेस पर किया जबरदस्त काम

सरफराज ने पिछले एक साल में अपनी फिटनेस पर खास मेहनत की है. उन्होंने लगभग 17 किलो वजन कम किया, ताकि टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर सकें. उन्हें आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में देखा गया था.

हालांकि, उसके बाद से उन्हें लगातार इग्नोर किया जा रहा है. इंग्लैंड और वेस्टइंडीज सीरीज दोनों में उन्हें टीम में मौका नही मिला. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पहले उनकी चोट को वजह बताया था, लेकिन अब जब सरफराज रणजी में फिट होकर खेल रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है.

क्या वापसी करेंगे सरफराज?

घरेलू क्रिकेट में सरफराज खान ने रनों की झड़ी लगाई है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर अब तक चयनकर्ताओं का भरोसा नहीं जीत पाए हैं. इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच दो मैचों की सीरीज 30 अक्टूबर से शुरू हो रही है, जिसकी कप्तानी ऋषभ पंत को सौंपी गई है. अब फैंस की निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या चयनकर्ता सरफराज के प्रदर्शन पर फिर से विचार करेंगे? 

Published at : 23 Oct 2025 08:01 AM (IST)
Asaduddin Owaisi Sarfaraz Khan TEAM INDIA SHAMA MOHAMMAD
