संजू सैमसम के 9 हजार रन पूरे, रोहित-कोहली जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल

संजू सैमसन ने टी20 क्रिकेट में आखिरकार वो मुकाम हासिल कर लिया, जिसका इंतजार था. अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20I में उतरने से पहले सैमसन 9 हजार रन के आंकड़े से सिर्फ 23 रन दूर थे. मुकाबले में ये आंकड़ा पार करते ही उन्होंने अपने टी20 करियर में 9 हजार रन पूरे कर लिए और भारतीय क्रिकेट के बड़े नामों वाले खास क्लब में जगह बना ली.

संजू सैमसन टी20 क्रिकेट में 9 हजार रन पूरे करने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और सूर्यकुमार यादव ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. अब सैमसन का नाम भी इन दिग्गज बल्लेबाजों की लिस्ट में जुड़ गया है.

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तीसरे टी20I में हासिल किया मुकाम

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20I से पहले सैमसन के नाम 8,977 रन थे. उन्हें 9 हजार रन पूरे करने के लिए सिर्फ 23 रन चाहिए थे. ऐसे में तीसरा मुकाबला उनके लिए खास रहा और जरूरी रन बनाते ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में 9 हजार रन का आंकड़ा पार कर लिया.

दूसरे टी20I में मचाया था धमाल

इससे पहले दूसरे टी20I में सैमसन ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने महज 22 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली थी. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए. सैमसन ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था.

अभिषेक शर्मा के साथ की थी शानदार साझेदारी

सैमसन ने दूसरे टी20I में अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई थी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की. भारत ने अफगानिस्तान के 159 रन के जवाब में 14.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाए और मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया.

खास क्लब में बनाया अपना नाम

9 हजार टी20 रन पूरे करना सैमसन के करियर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गया है. इस मुकाम के साथ उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और सूर्यकुमार यादव जैसे भारतीय बल्लेबाजों के साथ अपना नाम भी इस खास क्लब में दर्ज करा लिया है.

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