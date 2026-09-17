गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्ससंजू सैमसम के 9 हजार रन पूरे, रोहित-कोहली जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल

संजू सैमसम के 9 हजार रन पूरे, रोहित-कोहली जैसे दिग्गजों की लिस्ट में शामिल

संजू सैमसन ने टी20 क्रिकेट में 9 हजार रन पूरे कर बड़ी उपलब्धि हासिल की. वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और सूर्यकुमार यादव के साथ इस खास क्लब में शामिल हो गए हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 17 Sep 2026 10:12 PM (IST)
Preferred Sources

संजू सैमसन ने टी20 क्रिकेट में आखिरकार वो मुकाम हासिल कर लिया, जिसका इंतजार था. अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20I में उतरने से पहले सैमसन 9 हजार रन के आंकड़े से सिर्फ 23 रन दूर थे. मुकाबले में ये आंकड़ा पार करते ही उन्होंने अपने टी20 करियर में 9 हजार रन पूरे कर लिए और भारतीय क्रिकेट के बड़े नामों वाले खास क्लब में जगह बना ली.

संजू सैमसन टी20 क्रिकेट में 9 हजार रन पूरे करने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं. उनसे पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और सूर्यकुमार यादव ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. अब सैमसन का नाम भी इन दिग्गज बल्लेबाजों की लिस्ट में जुड़ गया है.

यह भी पढ़े: ओम नम: शिवाय', शतक के बाद बीच मैदान पर अभिषेक शर्मा का मंत्र जाप; रिएक्शन वायरल

तीसरे टी20I में हासिल किया मुकाम

अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20I से पहले सैमसन के नाम 8,977 रन थे. उन्हें 9 हजार रन पूरे करने के लिए सिर्फ 23 रन चाहिए थे. ऐसे में तीसरा मुकाबला उनके लिए खास रहा और जरूरी रन बनाते ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में 9 हजार रन का आंकड़ा पार कर लिया.

दूसरे टी20I में मचाया था धमाल

इससे पहले दूसरे टी20I में सैमसन ने अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने महज 22 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली थी. इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए. सैमसन ने सिर्फ 20 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था.

अभिषेक शर्मा के साथ की थी शानदार साझेदारी

सैमसन ने दूसरे टी20I में अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर भारत को तेज शुरुआत दिलाई थी. दोनों ने पहले विकेट के लिए 88 रन की साझेदारी की. भारत ने अफगानिस्तान के 159 रन के जवाब में 14.5 ओवर में 3 विकेट खोकर 163 रन बनाए और मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया.

खास क्लब में बनाया अपना नाम

9 हजार टी20 रन पूरे करना सैमसन के करियर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गया है. इस मुकाम के साथ उन्होंने विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और सूर्यकुमार यादव जैसे भारतीय बल्लेबाजों के साथ अपना नाम भी इस खास क्लब में दर्ज करा लिया है.

 

यह भी पढ़े: अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, रोहित शर्मा को पछाड़ सबसे तेज शतक का बनाया रिकॉर्ड

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 17 Sep 2026 10:12 PM (IST)
Tags :
9000 T20 Runs SANJU SAMSON
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
IND vs AFG 3rd T20 Live Score: भारतीय गेंदबाजों का कहर, पॉवरप्ले में अफगानिस्तान ने गंवाए 4 विकेट
Live: भारतीय गेंदबाजों का कहर, पॉवरप्ले में अफगानिस्तान ने गंवाए 4 विकेट
स्पोर्ट्स
ओम नम: शिवाय', शतक के बाद बीच मैदान पर अभिषेक शर्मा का मंत्र जाप; रिएक्शन वायरल
ओम नम: शिवाय', शतक के बाद बीच मैदान पर अभिषेक शर्मा का मंत्र जाप; रिएक्शन वायरल
स्पोर्ट्स
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
स्पोर्ट्स
पॉवरप्ले में शतक, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने रचा इतिहास; पहली बार हुआ ऐसा
पॉवरप्ले में शतक, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने रचा इतिहास; पहली बार हुआ ऐसा
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Sandeep Chaudhary: 100% टैरिफ बढ़ा..भारत क्या करेगा? | Trump Tariff | PM Modi
Baba Bageshwar Controversy: त्योहार पर तकरार...गरबा पर धर्म की 'दीवार'। Bharat Ki Baat
UP News: Ghaziabad में स्कूल वैन के साथ हादसा, बाल-बाल बचे वैन में सवार सभी छात्र।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
UPI चार्ज पर सियासत, सरकार बोली- नहीं था कोई विरोध, कांग्रेस का दावा- कमेटी में नहीं हुई चर्चा
UPI चार्ज पर सियासत, सरकार बोली- नहीं था कोई विरोध, कांग्रेस का दावा- कमेटी में नहीं हुई चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PM मोदी के नेतृत्व में दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है भारत', बोले- CM योगी
'PM मोदी के नेतृत्व में दुनिया से आंख मिलाकर बात करता है भारत', बोले- CM योगी
बॉलीवुड
BMC के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
बीएमसी के 20 स्कूलों को बदलेंगे अलिया भट्ट-रणबीर कपूर, पीएम मोदी के बर्थडे पर लिया संकल्प
क्रिकेट
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
अभिषेक शर्मा का तूफान, संजू का भी योगदान, भारत ने अफगानिस्तान को दिया 222का लक्ष्य
इंडिया
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
अमित शाह के WB दौरों को लेकर महुआ मोइत्रा की UN में शिकायत, जानें क्या कहा
विश्व
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
'मक्का पैक्ट पर अब आ गया...', हूती हमले के बीच बोले पाक रक्षा मंत्री का बड़ा बयान
इंडिया
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
नशे की जांच से पहले होटल निकल गए पायलट! 8 क्रू मेंबर्स सस्पेंड
महाराष्ट्र
गणेशोत्सव: लालबागचा राजा के तीसरे दिन आया 53 लाख चढ़ावा, कई VVIP पहुंचे
गणेशोत्सव: लालबागचा राजा के तीसरे दिन आया 53 लाख चढ़ावा, कई VVIP पहुंचे
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget