हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सटीम इंडिया के स्टार्स क्रिकेटर्स में किसके पास है सबसे महंगी कार? टॉप 5 का नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

टीम इंडिया के स्टार्स क्रिकेटर्स में किसके पास है सबसे महंगी कार? टॉप 5 का नाम जानकर रह जाएंगे हैरान

भारतीय क्रिकेटर्स अपनी शानदार लाइफस्टाइल के लिए भी मशहूर हैं. किसी के पास रोल्स-रॉयस है तो कोई लेम्बोर्गिनी का मालिक हैं. आइए जानते हैं किसके पास सबसे महंगी कार है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Anshu Kumar Singh | Updated at : 19 May 2026 07:35 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेटर्स अपनी शानदार लाइफ और महंगे शौक के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं. मैच के बाहर भी ये खिलाड़ी अपनी लग्जरी कारों से लोगों का ध्यान खींचते हैं. किसी के गैरेज में करोड़ों की सुपरकार खड़ी है तो कोई बेहद प्रीमियम एसयूवी का मालिक है. आइए जानते हैं टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर्स के पास कौन-कौन सी कारें हैं.

1- रोहित शर्मा

रोहित शर्मा के पास लेम्बोर्गिनी उरुस जैसी दमदार लग्जरी एसयूवी मौजूद है. यह कार अपनी स्पीड और स्पोर्टी लुक के लिए दुनियाभर में मशहूर है. इसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है.

2-विराट कोहली

विराट कोहली भी शानदार कारों के शौकीन हैं. उनके कलेक्शन में बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी शामिल है. यह कार लग्जरी और हाई परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल मानी जाती है. इसकी डिजाइन और रफ्तार दोनों लोगों को आकर्षित करती हैं.

3-हार्दिक पंड्या

हार्दिक पंड्या महंगी गाड़ियों के कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं. उनके पास रोल्स-रॉयस फैंटम जैसी बेहद प्रीमियम कार है. यह कार दुनिया की सबसे रॉयल गाड़ियों में गिनी जाती है.

4- केएल राहुल

केएल राहुल के गैराज में एस्टन मार्टिन डीबी11 मौजूद है. यह कार अपने स्पोर्टी अंदाज और शानदार फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसकी गिनती हाई-एंड लग्जरी कारों में होती है.

5- रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा रोल्स-रॉयस रेथ चलाते हैं. यह कार पावरफुल इंजन और क्लासिक डिजाइन के कारण काफी लोकप्रिय है. वहीं श्रेयस अय्यर के पास लेम्बोर्गिनी हुराकन ईवीओ है, जो अपनी तेज रफ्तार के लिए पहचानी जाती है. अक्षर पटेल भी लग्जरी एसयूवी के शौकीन हैं. उनके पास लैंड रोवर डिस्कवरी है. यह गाड़ी मजबूत परफॉर्मेंस और शानदार कम्फर्ट के लिए मशहूर है.

भारतीय क्रिकेटर्स की ये लग्जरी कारें उनकी स्टाइलिश लाइफ का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं. फैंस को मैदान के साथ-साथ खिलाड़ियों का यह अंदाज भी खूब पसंद आता है.

Published at : 19 May 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Ravindra Jadeja VIRAT KOHLI Rohit SHarma SHREYAS IYER HARDIK PANDYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
टीम इंडिया के स्टार्स क्रिकेटर्स में किसके पास है सबसे महंगी कार? टॉप 5 का नाम जानकर रह जाएंगे हैरान
टीम इंडिया के स्टार्स क्रिकेटर्स में किसके पास है सबसे महंगी कार? टॉप 5 का नाम जानकर रह जाएंगे हैरान
स्पोर्ट्स
Cricketer Luxury Watches: इन पांच क्रिकेटर्स के पास है लाखों-करोड़ों की घड़ियां, सबसे महंगी किसके पास? जानिए
इन पांच क्रिकेटर्स के पास है लाखों-करोड़ों की घड़ियां, सबसे महंगी किसके पास? जानिए
स्पोर्ट्स
CSK vs SRH: क्लासेन और संजू सैमसन के बीच मैदान पर हुआ बड़ा विवाद, बीच मैच में भिड़े, अंपायर्स को करना पड़ा बीच-बचाव
CSK vs SRH: क्लासेन और संजू सैमसन के बीच मैदान पर हुआ बड़ा विवाद, बीच मैच में भिड़े, अंपायर्स को करना पड़ा बीच-बचाव
स्पोर्ट्स
IPL Playoff Scenario: 3 टीमों ने प्लेऑफ के लिए किया क्वालीफाई, अब 1 स्पॉट और 5 टीमों के बीच लड़ाई; जानें ताजा समीकरण
3 टीमों ने प्लेऑफ के लिए किया क्वालीफाई, अब 1 स्पॉट और 5 टीमों के बीच लड़ाई; जानें ताजा समीकरण
Advertisement

वीडियोज

CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
सलमान खान ने बताया 'अकेला' होने का मतलब, बोले- 'तन्हाई तब होती है जब कोई साथ न हो'
Vasudha: 😯Karishma की बदतमीजी पर Chandrika का तमाचा! टूट गया Karishma का घमंड। #sbs
Bollywood News: 'Welcome to the jungle' का टाइटल ट्रैक रिलीज! अक्षय कुमार ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज (18-05-26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नॉर्वे में पत्रकार ने पूछा सवाल तो आगे बढ़े पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा- छिपाने को कुछ नहीं, फिर डर क्यों?
नॉर्वे में पत्रकार ने पूछा सवाल तो आगे बढ़े पीएम मोदी, राहुल गांधी ने कहा- छिपाने को कुछ नहीं, फिर डर क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
यूपी में हीटवेव का कहर! कई जिलों में 46 डिग्री पार पहुंचा पारा, IMD का ऑरेंज अलर्ट जारी
आईपीएल 2026
CSK vs SRH: क्लासेन और संजू सैमसन के बीच मैदान पर हुआ बड़ा विवाद, बीच मैच में भिड़े, अंपायर्स को करना पड़ा बीच-बचाव
CSK vs SRH: क्लासेन और संजू सैमसन के बीच मैदान पर हुआ बड़ा विवाद, बीच मैच में भिड़े, अंपायर्स को करना पड़ा बीच-बचाव
ओटीटी
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच | Exclusive
'7-8 महीने लगे...', 'ग्लोरी' के लिए इस एक्टर ने खूब बहाया पसीना, रिंग में जड़ा था पुलकित को पंच
हरियाणा
'सॉरी आपको नौकरी पर नहीं रख सकते क्योंकि...', पानीपत में ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद दलित युवक को नौकरी से निकाला
'सॉरी आपको नौकरी पर नहीं रख सकते क्योंकि...', पानीपत में ज्वाइनिंग के 2 घंटे बाद दलित युवक को नौकरी से निकाला
इंडिया
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
पश्चिम बंगाल में 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, जानें कितनी बढ़ जाएगी राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी?
इंडिया
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप सिंह पुरी
‘US-ईरान युद्ध शुरू हुए हो गए 80 दिन, फिर भी भारत में...’, देश में तेल-गैस की आपूर्ति पर बोले हरदीप पुरी
जनरल नॉलेज
Traffic Lights: रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
रुकने के लिए लाल और चलने के लिए हरा रंग‌ ही क्यों होता है इस्तेमाल, जानें किसने चुने थे ये रंग?
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget