भारतीय क्रिकेटर्स अपनी शानदार लाइफ और महंगे शौक के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं. मैच के बाहर भी ये खिलाड़ी अपनी लग्जरी कारों से लोगों का ध्यान खींचते हैं. किसी के गैरेज में करोड़ों की सुपरकार खड़ी है तो कोई बेहद प्रीमियम एसयूवी का मालिक है. आइए जानते हैं टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर्स के पास कौन-कौन सी कारें हैं.

1- रोहित शर्मा

रोहित शर्मा के पास लेम्बोर्गिनी उरुस जैसी दमदार लग्जरी एसयूवी मौजूद है. यह कार अपनी स्पीड और स्पोर्टी लुक के लिए दुनियाभर में मशहूर है. इसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है.

2-विराट कोहली

विराट कोहली भी शानदार कारों के शौकीन हैं. उनके कलेक्शन में बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी शामिल है. यह कार लग्जरी और हाई परफॉर्मेंस का बेहतरीन मेल मानी जाती है. इसकी डिजाइन और रफ्तार दोनों लोगों को आकर्षित करती हैं.

3-हार्दिक पंड्या

हार्दिक पंड्या महंगी गाड़ियों के कलेक्शन के लिए जाने जाते हैं. उनके पास रोल्स-रॉयस फैंटम जैसी बेहद प्रीमियम कार है. यह कार दुनिया की सबसे रॉयल गाड़ियों में गिनी जाती है.

4- केएल राहुल

केएल राहुल के गैराज में एस्टन मार्टिन डीबी11 मौजूद है. यह कार अपने स्पोर्टी अंदाज और शानदार फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसकी गिनती हाई-एंड लग्जरी कारों में होती है.

5- रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा रोल्स-रॉयस रेथ चलाते हैं. यह कार पावरफुल इंजन और क्लासिक डिजाइन के कारण काफी लोकप्रिय है. वहीं श्रेयस अय्यर के पास लेम्बोर्गिनी हुराकन ईवीओ है, जो अपनी तेज रफ्तार के लिए पहचानी जाती है. अक्षर पटेल भी लग्जरी एसयूवी के शौकीन हैं. उनके पास लैंड रोवर डिस्कवरी है. यह गाड़ी मजबूत परफॉर्मेंस और शानदार कम्फर्ट के लिए मशहूर है.

भारतीय क्रिकेटर्स की ये लग्जरी कारें उनकी स्टाइलिश लाइफ का बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं. फैंस को मैदान के साथ-साथ खिलाड़ियों का यह अंदाज भी खूब पसंद आता है.