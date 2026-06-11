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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सRohit Sharma Record Break: '37 साल' पुराना रिकॉर्ड होगा ब्रेक? भारत की तरफ से ODI मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगे रोहित शर्मा

Rohit Sharma Record Break: '37 साल' पुराना रिकॉर्ड होगा ब्रेक? भारत की तरफ से ODI मैच खेलने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनेंगे रोहित शर्मा

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाली यह तीन मैच की वनडे सीरीज में, टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाज़ी करने वाले स्टार ओपनर रोहित शर्मा इतिहास रचने वाले है. वह 37 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देंगे

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 11 Jun 2026 12:13 PM (IST)
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शनिवार को भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच धर्मशाला की पिच पर खेला जाएगा. टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाज़ी करने वाले स्टार ओपनर रोहित शर्मा इतिहास रचने वाले है.

इस मैच के दौरान रोहित शर्मा जैसे ही पिच पर कदम रखेंगे तो वह 37 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में भारत की तरफ से खेलने वाले सबसे उम्रदाज खिलाड़ी बन जाएंगे. उन्होंने फिटनेस टेस्ट को पास कर लिया है और भारतीय टीम में वापस आ चुके हैं.

रोहित शर्मा इस तीन दिन की वनडे सीरीज के लिए बिल्कुल तैयार हैं. दूसरी तरफ भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर यह है कि विराट कोहली और हार्दिक पंड्या इन तीन मैचों की वनडे सीरीज में नहीं खेल  रहे.

दरअसल, विराट कोहली और हार्दिक पंड्या इंजरी से जूज रहे हैं, जिसके चलते दोंनो भारतीय टीम के लिए अपना योगदान नहीं दे सकेंगे. इंग्लैंड दौरे के लिए दोंनो के भारतीय टीम में वापसी की उम्मीद जताई जा रही है.

यह भी पढ़ें - अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बाला, लेकिन इतिहास रचने से चूके

रोहित शर्मा के नाम होगा सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी का टैग

रोहित शर्मा अफगानिस्तान के खिलाफ जब मैदान में उतरेंगे. तब रोहित शर्मा की उम्र 39 साल और 44 दिन होगी. रोहित शर्मा भारत की तरफ से वनडे मैच खेलने वाले, सबसे ज्यादा उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे.

आज से ठीक 37 साल पहले 1983 में यह रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप चैंपियन प्लेयर मोहिंदर अमरनाथ के नाम था. मोहिंदर अमरनाथ ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 1989 में खेला था. तब मोहिंदर अमरनाथ की उम्र 39 साल और 36 दिन थी. रोहित शर्मा 37 साल बाद यह रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.

IND vs AFG वनडे टीम 

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे.

अफगानिस्तान: हश्मतुल्लाह शाहीदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमत शाह, सिद्दीकुल्लाह अटल, अफसर ज़ज़ई, इकराम अलीखिल, अजमतुल्लाह ओमरज़ई, कैस अहमद, बिलाल सामी, नंगेयालिया खरोटे, अब्दुल मलिक, ज़ियाउर रहमान शरीफी, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद सलीम सफी, रहमानुल्लाह.

यह भी पढ़ें - ‘सचिन के बारे में सिर्फ सुनते थे लोग, वैभव को पूरी दुनिया देख चुकी है’, इस दिग्गज ने दिया ये कैसा बयान

Published at : 11 Jun 2026 12:13 PM (IST)
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Rohit SHarma IND VS AFG
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