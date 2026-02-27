टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह इस वक्त अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. उनके पिता खानचंद सिंह का शुक्रवार को स्टेज-4 कैंसर के कारण निधन हो गया है. वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. परिवार के मुताबिक, खानचंद सिंह पिछले कई महीनों से एडवांस स्टेज कैंसर से पीड़ित थे और ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हो सका और शुक्रवार को उन्होंने अंतिम सांस ली. जिससे पूरे परिवार में शोक की लहर है. इस दुखद खबर के बाद क्रिकेट जगत से भी लगातार संवेदनाएं आ रही हैं.

क्रिकेट जगत ने जताया दुख

टीम इंडिया के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए रिंकू सिंह और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा, "मुझे श्री खानचंद सिंह जी, जो रिंकू सिंह के पिता थे, के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. यह रिंकू और उनके परिवार के लिए बहुत कठिन समय है. फिर भी वह टी20 वर्ल्ड कप के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. मेरी संवेदनाएं उनके और उनके परिवार के साथ हैं. वाहेगुरु दिवंगत आत्मा को शांति दें और परिवार को इस दुख को सहने की ताकत दें."

वहीं, बीसीसीआई की ओर से भी शोक संदेश जारी किया गया. BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने खानचंद सिंह के निधन को बेहद दुखद बताते हुए रिंकू सिंह और उनके परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत देने की प्रार्थना की.

टूर्नामेंट से ब्रेक लेकर रवाना हुए थे घर

पिता की गंभीर हालत के बारे में जानकारी मिलते ही रिंकू सिंह घर के लिए रवाना हो गए थे. उसके 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ अहम मुकाबले से पहले वह वापस लौट आए थे. अब परिवार की ओर से जानकारी दी गई है कि खानचंद सिंह का अंतिम संस्कार अलीगढ़ में किया जाएगा, जिसमें रिंकू सिंह भी शामिल होंगे.

टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन कर चुके रिंकू सिंह के लिए यह समय निजी तौर पर बेहद भावुक है. ऐसे में पूरा क्रिकेट जगत उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है और इस कठिन समय में उन्हें हिम्मत देने की कोशिश कर रहा है.