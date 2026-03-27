RCB vs SRH से होगा IPL 2026 का आगाज, जानें कब, कहां और कैसे देखें LIVE

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है. टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 28 मार्च को खेला जाएगा, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा. यह मुकाबला बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा और फैंस को एक रोमांचक शुरुआत की उम्मीद है.

मजबूत बल्लेबाजी के साथ उतरेगी RCB

आरसीबी इस सीजन में अपने खिताब की रक्षा के इरादे से मैदान में उतरेगी. विराट कोहली की मौजूदगी में टीम की बल्लेबाजी काफी मजबूत नजर आ रही है, जिसकी अगुवाई स्टार बल्लेबाज रजत पाटीदार करेंगे. घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा भी टीम को मिलेगा, जहां फैंस का जबरदस्त समर्थन देखने को मिल सकता है.

नई रणनीति के साथ आएगी SRH

वहीं सनराइजर्स हैदराबाद इस बार नए बदलावों के साथ मैदान में उतरेगी. टीम की कप्तानी इस सीजन में ईशान किशन के हाथों में हैं, क्योंकि नियमित कप्तान पैट कमिंस उपलब्ध नहीं हैं. पिछला सीजन टीम के लिए खास नहीं रहा था, ऐसे में इस बार हैदराबाद से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है.

कब और कहां देखें मैच लाइव?

आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला 28 मार्च, शनिवार को खेला जाएगा. मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. टीवी पर इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा. वहीं मोबाइल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फैंस जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

RCB की पूरी टीम

रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, जैकब बेथेल, रोमैरियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, नुवान तुषारा, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, क्रुणाल पांड्या, राशिख दर, भुवनेश्वर कुमार, जॉर्डन कॉक्स, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर, स्वप्निल सिंह, जैकब डफी, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश यादव, फिल साल्ट, सत्विक देसवाल, विक्की ओस्टवाल, विहान मल्होत्रा.

SRH की पूरी टीम

ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, सलील अरोड़ा, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, लियाम लिविंगस्टोन, कमिंदु मेंडिस, क्रेन्स फुलेत्रा, ब्राइडन कार्से, प्रफुल हिंगे, साकिब हुसैन, ओंकार टरमाले, जयदेव उनादकट, शिवम मावी, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा, डेविड पेन, हर्ष दुबे, अमित कुमार, जीशान अंसारी