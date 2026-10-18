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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में 2 भारतीय भी शामिल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 100+ विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में 2 भारतीय भी शामिल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भारत के 2 दिग्गज गेंदबाज भी शामिल हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 18 Oct 2026 02:43 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ना हर गेंदबाज के लिए बड़ी बात होती है. ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाजों को आउट करने के लिए गेंदबाजों को लगातार अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ती है. इस चुनौती के बीच कुछ गेंदबाज ऐसे रहे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेटों का शतक पूरा किया. खास बात ये है कि इस सूची में भारत के रविचंद्रन अश्विन और अनिल कुंबले जैसे 2 दिग्गज स्पिन गेंदबाज भी शामिल हैं.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम सबसे ऊपर है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 153 विकेट हासिल किए. इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज इयान बॉथम 148 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं. वेस्टइंडीज के कर्टनी वॉल्श ने 135 विकेट लिए, जबकि न्यूजीलैंड के रिचर्ड हैडली के नाम 130 विकेट दर्ज हैं.

इन गेंदबाजों ने भी लिए 100 से ज्यादा विकेट

इस में वेस्टइंडीज के कर्टली एम्ब्रोस और इंग्लैंड के बॉब विलिस ने 128-128 विकेट लिए. इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन ने 117 विकेट हासिल किए. इसके अलावा कई दूसरे गेंदबाजों ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैचों में 100 से ज्यादा विकेट लेकर अपनी काबिलियत साबित की.

अश्विन और कुंबले का भी शानदार रिकॉर्ड

भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन और अनिल कुंबले ने इस सूची में जगह बनाई है. अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में 114 विकेट लिए, जबकि कुंबले के नाम 111 विकेट दर्ज हैं. दोनों गेंदबाजों ने अपनी फिरकी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कई बार परेशान किया. अश्विन ने 2023 में कुंबले को पीछे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बनने की उपलब्धि हासिल की थी.

भारतीय क्रिकेट के लिए खास उपलब्धि

टेस्ट क्रिकेट में लगातार विकेट लेना आसान नहीं होता. इसके लिए धैर्य, सही रणनीति और अच्छी गेंदबाजी जरूरी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में 2 भारतीयों का शामिल होना टीम इंडिया के लिए खास उपलब्धि है. अश्विन और कुंबले दोनों ने अपने प्रदर्शन से भारतीय स्पिन गेंदबाजी की ताकत दिखाई है.

यह भी पढ़ें: जिम्बाब्वे के हाथों 99 रन से बुरी तरह हारा बांग्लादेश, ट्राई सीरीज का शानदार आगाज

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 18 Oct 2026 02:43 PM (IST)
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